Fortnite prépare une fonctionnalité secrète inspirée de Call of Duty: Warzone

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 décembre 2025 à 16h20
Fortnite pourrait bientôt intégrer une mécanique inspirée du célèbre goulag de Call of Duty: Warzone. Selon des fuites crédibles, Epic Games prépare une « Restarter Island » où les joueurs s'affronteraient dans des mini-jeux insolites pour gagner le droit de revenir à la vie.
Fortnite prépare une fonctionnalité secrète inspirée de Call of Duty: Warzone
Lorsque Call of Duty: Warzone a débarqué, il a révolutionné le genre du Battle Royale avec cette mécanique de la seconde chance. Au lieu de simplement attendre d'être réanimé par un coéquipier, les joueurs éliminés étaient envoyés dans une arène crasseuse pour un duel à mort. Le vainqueur retournait au combat, le perdant retournait au lobby. Aujourd'hui, il semblerait que le géant Fortnite soit prêt à s'approprier ce concept culte, comme bien d'autres, mais évidemment, à sa propre sauce colorée et décalée.

Restarter Island, le Goulag version Epic Games

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Selon des informations partagées par ShiinaBR, une nouvelle zone baptisée « Restarter Island » est en cours de développement. Si le principe de base reste le même, offrir une opportunité de réapparition active au joueur éliminé, l'exécution promet d'être radicalement différente de l'ambiance sombre et militaire de Call of Duty.
Là où Warzone mise sur la tension d'un duel au pistolet ou au fusil à pompe, Fortnite semble vouloir jouer la carte du divertissement pur et du hasard.

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Pierre-Feuille-Ciseaux pour survivre ?

C'est ici que l'information devient particulièrement croustillante. Le goulag de Fortnite ne serait pas nécessairement un affrontement armé classique. Les fuites indiquent que les joueurs devront s'affronter à travers une série de mini-jeux pour déterminer qui mérite de retourner sur l'île. Parmi les épreuves citées, nous retrouvons des concepts aussi surprenants qu'un duel de Pierre-Feuille-Ciseaux ou des défis impliquant des grenades à onde de choc.
Cette approche correspond parfaitement à l'ADN d'Epic Games, qui cherche toujours à désamorcer la violence par le fun et l'absurde. Imaginer le destin d'une partie classée se jouer sur un chifoumi virtuel a de quoi faire sourire, mais cela pourrait aussi ajouter une couche de tension inédite et accessible à tous les profils de joueurs, pas seulement aux experts de la visée.

Une soif constante de nouveauté

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Il est juste de dire que Fortnite n'a pas besoin de copier ses voisins pour réussir. Près de dix ans après ses débuts, le titre reste un mastodonte indétrônable. Le Chapitre 7 a déjà apporté son lot d'innovations, comme les vans de rétablissement pilotables, un mode dédié aux bots ou encore l'ajout de la wingsuit.

Cependant, l'intégration d'une mécanique de type goulag prouve qu'Epic Games reste attentif aux meilleures idées du marché pour les adapter à son univers. Si cette Restarter Island se confirme, elle pourrait changer drastiquement le rythme des parties en milieu de jeu, réduisant la frustration de l'élimination précoce tout en gardant les joueurs engagés plus longtemps.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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