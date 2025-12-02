Fortnite : Le parapluie Top 1 saison 1 chapitre 7

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 décembre 2025 à 11h58
Découvrez le parapluie offert à tous les joueurs de Fortnite, après avoir effectué leur premier Top 1 de la saison 1 du chapitre 7.
Fortnite : Le parapluie Top 1 saison 1 chapitre 7
À la suite de la publication de la mise à jour de ce samedi 29 novembre 2025 dans la soirée, synonyme de lancement de la saison 1 du Chapitre 7 de Fortnite, qui n'a, pour une fois, aucun nom spécifique, les joueurs du battle royale ont pu découvrir la nouvelle carte, qui dispose évidemment de quelques nouveautés et de nombreuses références cinématographiques. Mais comme toujours, un nouveau parapluie est disponible pour tous les joueurs remportant une partie, en faisant ce fameux « Top 1 ».

En effet, depuis de nombreuses saisons maintenant, lorsqu'un joueur remporte sa première partie de la saison, il reçoit gratuitement un planeur sous la forme d'un parapluie aux couleurs de la thématique de la saison, ou s'y rapprochant.

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Pour cette première saison du chapitre 7, les joueurs de Fortnite peuvent remporter le « Parapluie de la gloire » qui possède de belles références à cette saison, avec la présence du pop corn que nous associons facilement au cinéma, thème de cette saison.  Cela reste toutefois secondaire, et les joueurs seront ravis d'obtenir un nouvel équipement sans dépenser le moindre sou. 

Parapluie Top 1 saison 1 chapitre 7, comment le récupérer ?

Comme nous vous l'expliquons ci-dessus, il faut impérativement lancer une partie normale, en solo, en duo ou en section, et remporter la fameuse Victoire Royale. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez récupérer ce parapluie, qui est exclusif à cette première saison du chapitre 7 de Fortnite. Si vous ne parvenez pas à faire de top 1 durant la saison, vous ne pourrez plus récupérer ce parapluie, étant donné qu'il n'apparaît pas dans la boutique. Ils sont donc très rares et très prisés des joueurs.

parapluie-victoire-saison1-chapitre7
N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis pour remporter cette fameuse première partie si vous avez du mal. Vous aurez plus ou moins trois mois pour l'obtenir et l'ajouter à votre collection. Retrouvez aussi quand se terminera la saison 1 du chapitre 7.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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