Fortnite : Quand se termine la saison 1 du chapitre 7 ?

La date de fin de la saison 1 du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.

Quand se termine la saison 1 du chapitre 7 de Fortnite ?

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Disponible depuis ce samedi 29 novembre 2025 dans la journée après quelques heures d'attente, à la suite d'une assez longue maintenance et surtout d'un événement qui aura marqué les joueurs,, comprenant évidemment une nouvelle carte pour cette saison 1. Quelques autres nouveautés sont aussi de la partie, comme des armes et des éléments de gameplay qui ne plaisent forcément à la communauté.Bien entendu, les amateurs depeuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 1 000 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer, comme La Mariée (Kill Bill) ou Marty McFly (Retour vers le Futur). Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de, semble également indiquerEn effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera lece qui reste étonnant puisque cela fait très longtemps qu'Epic Games n'a pas terminé une saison en cours de semaine. Nous pourrions donc avoir une belle surprise, à moins que cela ne soit qu'une mise à jour classique, en pleine semaine.La durée de cettesera donc plus longue que ce que nous avons connu ces derniers mois, avec une durée d'un peu plus de trois mois. Cela nous laissera au total 95 jours pour cette première saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps. Divers événements devraient être organisés durant ces quelques semaines, qu'Epic Games devrait très vite teaser.Durant ces 94 jours jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de, il y a sept ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter deactuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la saison 2.