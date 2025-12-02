Fortnite : Quand se termine la saison 1 du chapitre 7 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 décembre 2025 à 11h58
La date de fin de la saison 1 du chapitre 7 de Fortnite est, semble-t-il, déjà connue, étant donné qu'elle est plus ou moins affichée directement en jeu.
Fortnite : Quand se termine la saison 1 du chapitre 7 ?
Disponible depuis ce samedi 29 novembre 2025 dans la journée après quelques heures d'attente, à la suite d'une assez longue maintenance et surtout d'un événement qui aura marqué les joueurs, la communauté a été ravie de découvrir les multiples nouveautés de cette nouvelle saison et ce nouveau chapitre, comprenant évidemment une nouvelle carte pour cette saison 1. Quelques autres nouveautés sont aussi de la partie, comme des armes et des éléments de gameplay qui ne plaisent forcément à la communauté. 

Bien entendu, les amateurs de Fortnite peuvent, toujours, profiter d'un Passe de combat, composé de plusieurs pages pour un peu plus d'une centaine de récompenses à obtenir, pour la somme de 1 000 V-bucks. Celui-ci comporte quelques skins importants, que les joueurs auront à cœur de débloquer, comme La Mariée (Kill Bill) ou Marty McFly (Retour vers le Futur). Cependant, ce Passe de combat cher aux yeux des amateurs de Fortnite, semble également indiquer la date de fin de la saison 1 du chapitre 7 de Fortnite.

Quand se termine la saison 1 du chapitre 7 de Fortnite ?

En effet, lorsque les joueurs achètent le Passe de combat de cette saison 1 de Fortnite version chapitre 7, un message faisant référence à la politique de remboursement indique que la saison actuelle se terminera le mercredi 4 mars 2026 ce qui reste étonnant puisque cela fait très longtemps qu'Epic Games n'a pas terminé une saison en cours de semaine. Nous pourrions donc avoir une belle surprise, à moins que cela ne soit qu'une mise à jour classique, en pleine semaine. 

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La durée de cette saison 1 du chapitre 7 de Fortnite sera donc plus longue que ce que nous avons connu ces derniers mois, avec une durée d'un peu plus de trois mois. Cela nous laissera au total 95 jours pour cette première saison, avec très probablement de nombreux défis, mais aussi quelques événements pour faire passer le temps. Divers événements devraient être organisés durant ces quelques semaines, qu'Epic Games devrait très vite teaser. 

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Durant ces 94 jours jours, nous allons pouvoir découvrir l'évolution du battle royale. Bien que le lore soit moins important qu'au début de Fortnite, il y a sept ans, Epic Games continue de faire avancer l'histoire, qui est devenue un peu brouillonne, évoluant davantage en fonction des envies des joueurs. Quoi qu'il en soit, nous allons profiter de la saison 1 du chapitre 7 de Fortnite jusqu'au 4 mars 2026, sa date de fin actuellement. Mais des mises à jour seront déployées pour apporter quelques nouveautés, avant qu'une plus importante n'arrive pour la saison 2.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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