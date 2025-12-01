Fortnite : Plus de 10 millions de joueurs ont participé au dernier événement de Fortnite

Fortnite continue de repousser les limites du virtuel. Son dernier événement en direct, Zero Hour, a rassemblé plus de 10 millions de joueurs pour un affrontement titanesque mêlant Godzilla, Miku et les Avengers. Un chaos organisé qui prouve, une fois de plus, la puissance culturelle du titre d'Epic Games.
C'est une scène que l'on aurait crue impossible il y a encore quelques années, relevant davantage du rêve fiévreux d'un enfant jouant avec l'intégralité de son coffre à jouets que d'une production vidéoludique cohérente. Pourtant, Epic Games l'a fait
. Fortnite
vient de clore son dernier chapitre avec une démesure qui lui est propre, attirant une foule record pour assister à ce qui ressemble à l'apogée de la culture pop moderne. Selon les chiffres officiels communiqués par le studio, ce sont pas moins de 10,5 millions de joueurs qui se sont connectés simultanément en jeu pour vivre l'événement Heure zéro
. À cela s'ajoutent plus de 3 millions de spectateurs ayant suivi les festivités via des diffusions en direct sur diverses plateformes de streaming.
Un casting hallucinant pour un final apocalyptique
Le spectacle proposé s'apparentait à une version interactive d'Avengers: Endgame, où les joueurs devaient faire face à la Dark Presence, une entité lovecraftienne bodybuildée menaçant la réalité. Mais au-delà de la menace, c'est bien la cavalerie venue en renfort qui a volé la vedette
. L'écran s'est transformé en un véritable monument du mashup, mélangeant des univers qui n'avaient aucune raison logique de se croiser. On a pu y voir Superman et Iron Man voler aux côtés de Godzilla et King Kong, tandis que Hatsune Miku, les Power Rangers (en forme Megazord), les Tortues Ninja et même des personnages de Squid Game se joignaient à la bataille. La présence d'Homer Simpson et de chasseurs de démons de la K-Pop a fini d'achever le tableau de ce chaos visuel
.
C'est à la fois incroyable, totalement absurde et indéniablement fascinant. Fortnite est devenu cette entité vorace
, une chimère de licences mutuellement bénéfiques qui transcende les générations. Si l'on remonte à l'ajout de Thanos il y a plusieurs années, cette trajectoire était prévisible, mais l'exécution reste une prouesse technique et logistique majeure.
Les coulisses d'un exploit juridique et technique
Au-delà de l'aspect ludique, réussir à réunir autant de propriétés intellectuelles distinctes dans un même espace virtuel relève du miracle juridique. Mark Rein
, co-fondateur d'Epic Games, a tenu à souligner l'effort colossal nécessaire pour orchestrer une telle symphonie de licences. Sur le réseau social X, il a expliqué que si les avocats ont joué un rôle crucial, c'est avant tout l'audace créative qui a primé
:
J'ai négocié les accords de licence originaux pour Fortnite et, bien que nous ayons une excellente équipe juridique, c'est surtout la vision de notre équipe de conception et de développement, combinée à la bravoure de nos partenaires, qui a rendu tout cela possible. Imaginez l'audace de ce que nous leur demandions de faire avec leur propriété intellectuelle bien-aimée et sacrée, et la confiance que cela exigeait envers nous !
Cette notion de « propriété intellectuelle sacrée
» peut prêter à sourire vu le contexte, mais elle témoigne de la confiance absolue que l'industrie accorde désormais à Epic Games. Mark Rein a conclu par une phrase qui sonne autant comme une promesse que comme une menace pour la concurrence, « à bien des égards, nous ne faisons que commencer
».
Une déclaration qui laisse présager que le métavers de Fortnite n'a pas fini d'absorber la culture populaire, pour le meilleur et pour le pire
.
commentaire (0)