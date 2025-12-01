Fortnite : Plus de 10 millions de joueurs ont participé au dernier événement de Fortnite



le 01 décembre 2025 à 14h34 Publié par Corentin Rimbert le 01 décembre 2025 à 14h34

Fortnite continue de repousser les limites du virtuel. Son dernier événement en direct, Zero Hour, a rassemblé plus de 10 millions de joueurs pour un affrontement titanesque mêlant Godzilla, Miku et les Avengers. Un chaos organisé qui prouve, une fois de plus, la puissance culturelle du titre d'Epic Games.