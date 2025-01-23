Fortnite x Minecraft : Une collaboration en vue ? La communauté s'emballe déjà

Une rumeur voyant deux des jeux les plus populaires au monde offrir une collaboration vient de voir le jour. Mais la prudence est de mise.
La rumeur d'une collaboration entre Fortnite et Minecraft enflamme la communauté des joueurs
. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été faite par Mojang Studios ou Epic Games, les spéculations vont bon train, et les fans élaborent déjà leur liste de souhaits pour ce potentiel crossover.
Fortnite x Minecraft, le crossover inatendu
L'information a notamment été relayée par BackGamersF sur X, avec une image qui pourrait sous-entendre qu'il s'agit d'un leak de la roadmap de Minecraft, qui commence d'ailleurs avec un DLC Hello Kitty
. Même si tout cela doit être pris avec de grosses pincettes, nous voyons qu'une case non illustrée mentionne une collaboration avec Fortnite.
Une pioche emblématique en tête des attentes
L'élément le plus attendu par les joueurs est sans aucun doute la célèbre pioche en diamant de Minecraft
. Elle serait parfaite en tant qu'outil de récolte dans Fortnite, mais pourrait aussi faire office de sac à dos réactif en fonction des matériaux que les joueurs collectent, mais cela ne serait valable qu'en mode construction.
Un lien avec le film Minecraft ?
Avec la sortie du film
Minecraft prévue le 2 avril 2025, beaucoup espèrent que cette collaboration arrivera au même moment. Cependant, les joueurs semblent divisés. Si les personnages du film, tels que Steve interprété par Jack Black, sont introduits dans Fortnite, ils risquent de ne pas faire l'unanimité. La communauté préfère largement voir les versions originales des personnages du jeu, comme Steve et les Creepers, plutôt que des adaptations tirées du film.
Une alternative LEGO Minecraft dans Fortnite
Une autre possibilité, la plus probable d'ailleurs, serait un thème LEGO Minecraft dans Fortnite. Avec des ensembles LEGO Minecraft disponibles depuis 2012, un tel crossover aurait tout son sens. Les joueurs pourraient explorer des villages, temples et portails du Nether dans un environnement recréé en LEGO, enrichissant encore davantage l'univers de Fortnite.
Mais nous n'aurons une réponse que dans quelques semaines, voire plus, et cela pourrait finalement n'être qu'une mauvaise blague. Quoi qu'il en soit, si ce crossover doit voir le jour, il rendra de nombreux joueurs heureux.
Pour rester dans Fortnite, rappelons que la saison 2 de Fortnite OG est sur le point de débarquer
. Nous vous expliquons également comment trouver Godzilla
.
commentaire (0)