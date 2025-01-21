Comment trouver Godzilla dans Fortnite ? (saison 1 chapitre 6)

Il est possible de trouver et d'affronter Godzilla dans Fortnite. Nous vous expliquons comment faire pour le trouver.
Depuis quelques jours, les joueurs de Fortnite
ont la possibilité d'apercevoir Godzilla dans Fortnite
, grâce à une nouvelle fonctionnalité ou plutôt un événement en jeu, qui apporte une belle touche d'originalité. Il est possible de combattre Godzilla
, pour avoir de belles récompenses, et valider des défis. Cependant, de nombreux joueurs ne savent pas réellement comment trouver Godzilla dans Fortnite
, puisqu'il est loin d'être facile à croiser sur l'île du battle royale. C'est pourquoi nous sommes là pour apporter de l'aide dans le but de trouver Godzilla dans Fortnite
.
Comment trouver Godzilla dans Fortnite ?
La première chose à savoir est que l'emplacement de Godzilla n'est pas fixe
ni prédéfini. Le kaijū n'apparaît qu'à un certain moment de la partie, aléatoirement sur la carte. Celui-ci intervient durant la première phase de la tempête, soit après environ 5 minutes de jeu.
À ce moment, un message vous indiquera qu'un portail de Godzilla vient de s'ouvrir
. Ouvrez la carte ou suivez le point pour vous rendre sur les lieux. À moins que vous soyez à côté, un joueur aura déjà franchi le portail, et se sera transformé en Godzilla, que vous allez devoir combattre. Notez qu'après plusieurs mises à jour, le taux d'apparition de Godzilla dans Fortnite est de 100 %. Autrement dit, vous êtes assuré de le voir.
Vous ne manquerez pas ce lézard géant, visible de loin, très loin. L'objectif est maintenant de l'éliminer, en lui infligeant un maximum de dégâts. Même s'il s'agit d'un travail de groupe, seul le joueur ayant infligé le plus de dégâts pourra obtenir les éléments les plus importants propres à Godzilla, notamment son fameux médaillon.
La menace est toutefois doublée, étant donné qu'en plus de la puissance de Godzilla, il faudra faire attention aux autres joueurs, puisque ces derniers profiteront peut-être pour vous éliminer, ce qui leur ouvrira une voie vers la victoire finale.
Quoi qu'il en soit, voilà comment trouver Godzilla dans Fortnite
: attendez la phase 1 de la tempête, et la notification de l'ouverture du portail. Rendez-vous sur place (vous verrez également un marqueur sur votre carte) et combattez le géant pour obtenir ses récompenses.
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