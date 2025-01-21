Comment trouver Godzilla dans Fortnite ? (saison 1 chapitre 6)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 27 janvier 2025 à 15h43
Il est possible de trouver et d'affronter Godzilla dans Fortnite. Nous vous expliquons comment faire pour le trouver.
Comment trouver Godzilla dans Fortnite ? (saison 1 chapitre 6)
Depuis quelques jours, les joueurs de Fortnite ont la possibilité d'apercevoir Godzilla dans Fortnite, grâce à une nouvelle fonctionnalité ou plutôt un événement en jeu, qui apporte une belle touche d'originalité. 

Il est possible de combattre Godzilla, pour avoir de belles récompenses, et valider des défis. Cependant, de nombreux joueurs ne savent pas réellement comment trouver Godzilla dans Fortnite, puisqu'il est loin d'être facile à croiser sur l'île du battle royale. C'est pourquoi nous sommes là pour apporter de l'aide dans le but de trouver Godzilla dans Fortnite.

Comment trouver Godzilla dans Fortnite ?

La première chose à savoir est que l'emplacement de Godzilla n'est pas fixe ni prédéfini. Le kaijū n'apparaît qu'à un certain moment de la partie, aléatoirement sur la carte. Celui-ci intervient durant la première phase de la tempête, soit après environ 5 minutes de jeu.

trouver-godzilla1
À ce moment, un message vous indiquera qu'un portail de Godzilla vient de s'ouvrir. Ouvrez la carte ou suivez le point pour vous rendre sur les lieux. À moins que vous soyez à côté, un joueur aura déjà franchi le portail, et se sera transformé en Godzilla, que vous allez devoir combattre. Notez qu'après plusieurs mises à jour, le taux d'apparition de Godzilla dans Fortnite est de 100 %. Autrement dit, vous êtes assuré de le voir.

trouver-godzilla2
Vous ne manquerez pas ce lézard géant, visible de loin, très loin. L'objectif est maintenant de l'éliminer, en lui infligeant un maximum de dégâts. Même s'il s'agit d'un travail de groupe, seul le joueur ayant infligé le plus de dégâts pourra obtenir les éléments les plus importants propres à Godzilla, notamment son fameux médaillon.
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

La menace est toutefois doublée, étant donné qu'en plus de la puissance de Godzilla, il faudra faire attention aux autres joueurs, puisque ces derniers profiteront peut-être pour vous éliminer, ce qui leur ouvrira une voie vers la victoire finale.

godzilla3
Quoi qu'il en soit, voilà comment trouver Godzilla dans Fortnite : attendez la phase 1 de la tempête, et la notification de l'ouverture du portail. Rendez-vous sur place (vous verrez également un marqueur sur votre carte) et combattez le géant pour obtenir ses récompenses.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby
Fortnite 25 août 2026

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby

Retrouvez tous les codes que vous allez pouvoir entrer dans l'écran d'accueil du lobby de Fortnite, dans le but d'obtenir différentes récompenses pour cette saison 4 du chapitre 7.
Pourquoi les parties de Fortnite semblent si vides depuis la nouvelle saison ?
Fortnite 24 août 2026

Pourquoi les parties de Fortnite semblent si vides depuis la nouvelle saison ?

La nouvelle saison de Fortnite fait le plein de collaborations prestigieuses, mais un problème majeur vient gâcher la fête. Les joueurs se plaignent d'une présence massive de bots lors des parties, transformant le Battle Royale en une expérience jugée beaucoup trop facile et artificielle.
Fortnite : Comment obtenir le style Grace Crowne l'infiltrée (Chapitre 7 Saison 4)
Fortnite 20 août 2026

Fortnite : Comment obtenir le style Grace Crowne l'infiltrée (Chapitre 7 Saison 4)

La nouvelle saison de Fortnite est lancée ! Si les collaborations prestigieuses attirent l'attention, les créations originales d'Epic Games ne sont pas en reste. Découvrez comment débloquer le style exclusif Grace Crowne l'infiltrée et ses accessoires dédiés à l'occasion du lancement de la saison 4.

commentaire (0)