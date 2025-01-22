Fortnite OG saison 2 : Date, informations, retour des POI, tous les détails

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 janvier 2025 à 12h08
Découvrez tout ce qu'il faut savoir au sujet du retour de la saison 2 du chapitre 1 de Fortnite via OG. Date de sortie, lieux...
Fortnite OG saison 2 : Date, informations, retour des POI, tous les détails
Comme vous devez le savoir, Epic Games a fait sensation avec le mode OG de Fortnite, replongeant les joueurs dans l'île iconique du chapitre 1. Après avoir ravivé la nostalgie des fans de la première heure avec la saison 1 en décembre, le jeu prépare maintenant une mise à jour majeure avec la saison 2, signe de nombreux retours, notamment l'iconique Tilted Towers, et un skin attendu.

Toutes les infos de Fortnite OG saison 2

Le retour attendu de Tilted Towers

Lieu emblématique introduit avec la saison 2 du chapitre 1, à l'époque, Tilted Towers sera évidemment de retour, pour le plus grand plaisir des joueurs qui pourront se retrouver dans cette ville iconique. Connu pour ses combats intenses et son butin abondant, Tilted redeviendra une zone prisée pour les affrontements, offrant aux vétérans une dose de nostalgie et un défi aux nouveaux joueurs.

tilted
Les autres lieux importants de cette période devraient aussi faire une réapparition dans Fortnite, comme :
  • Junk Junction
  • Hanted Hills
  • Shifty Shafts
  • Snobby Shores

Retour du Black Knight

Mais ce n'est pas tout : Epic introduira une version remixée du célèbre skin Black Knight, autrefois accessible via le Passe de combat de la saison 2 originale. Ce nouveau skin fera partie du OG Pass, accompagné de versions remixées des skins Cuddle Team Leader et Sparkle Specialist selon les informations communiquées par Epic Games. Une belle opportunité pour les joueurs de redécouvrir ces cosmétiques légendaires sous un nouvel angle.

Une partie de la communauté espère également que l'original Black Knight sera disponible dans la boutique dédiée, à l'image de la récente réintroduction des skins Renegade Raider et Aerial Assault Trooper.

Quand sort la saison 2 de Fortnite OG ?

La réponse n'est pas très difficile à obtenir, étant donné que la date est également affichée en jeu. Mais Fortnite OG saison 2 sortira le vendredi 31 janvier 2025. À ce moment-là, les joueurs découvriront tout le contenu, comme le nouveau Passe de combat, la carte et les différents ajouts liés au gameplay.
Vous pourrez évidemment compter sur nous pour vous relayer tous les détails, s'il y a besoin d'apporter des précisions sur ce premier événement marquant de l'année dans Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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