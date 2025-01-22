Fortnite OG saison 2 : Date, informations, retour des POI, tous les détails

Découvrez tout ce qu'il faut savoir au sujet du retour de la saison 2 du chapitre 1 de Fortnite via OG. Date de sortie, lieux...

Toutes les infos de Fortnite OG saison 2

Le retour attendu de Tilted Towers

Junk Junction

Hanted Hills

Shifty Shafts

Snobby Shores

Retour du Black Knight

Quand sort la saison 2 de Fortnite OG ?

Clear your plans for January 31. We're going full tilt. pic.twitter.com/m4EtMEeJ3p — Fortnite (@FortniteGame) January 20, 2025

Comme vous devez le savoir, Epic Games a fait sensation avec. Après avoir ravivé la nostalgie des fans de la première heure avec la saison 1 en décembre, le jeu prépare maintenant une mise à jour majeure avec la saison 2, signe de nombreux retours,Lieu emblématique introduit avec la saison 2 du chapitre 1, à l'époque,Connu pour ses combats intenses et son butin abondant, Tilted redeviendra une zone prisée pour les affrontements, offrant aux vétérans une dose de nostalgie et un défi aux nouveaux joueurs.Les autres lieux importants de cette période devraient aussi faire une réapparition dans Fortnite, comme :Mais ce n'est pas tout :, autrefois accessible via le Passe de combat de la saison 2 originale. Ce nouveau skin fera partie du OG Pass, accompagné de versions remixées des skins Cuddle Team Leader et Sparkle Specialist selon les informations communiquées par Epic Games. Une belle opportunité pour les joueurs de redécouvrir ces cosmétiques légendaires sous un nouvel angle.Une partie de la communauté espère également que l'original Black Knight sera disponible dans la boutique dédiée, à l'image de la récente réintroduction des skins Renegade Raider et Aerial Assault Trooper.La réponse n'est pas très difficile à obtenir, étant donné que la date est également affichée en jeu.. À ce moment-là, les joueurs découvriront tout le contenu, comme le nouveau Passe de combat, la carte et les différents ajouts liés au gameplay.Vous pourrez évidemment compter sur nous pour vous relayer tous les détails, s'il y a besoin d'apporter des précisions sur ce premier événement marquant de l'année dans Fortnite.