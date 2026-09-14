Une vidéo secrète de Fortnite datant de 2012 vient de refaire surface

Une vidéo de gameplay inédite de Fortnite datant de 2012 vient de réapparaître sur internet. Issue d'une présentation privée, cette archive précieuse offre un regard sur les origines du jeu, bien avant qu'il ne devienne le phénomène mondial du Battle Royale que nous connaissons aujourd'hui.

C'est une véritable capsule temporelle qui vient d'être ouverte pour les passionnés du célèbre jeu d'Epic Games. Une vidéo de gameplay datant de 2012, montrant les toutes premières ébauches de Fortnite, a récemment émergé sur la toile. Capturées lors d'une présentation à huis clos au Comic-Con il y a plus d'une décennie, ces images nous ramènent à une époque où le titre n'était encore qu'un projet mystérieux, bien loin du mastodonte culturel qu'il représente aujourd'hui. L'industrie vidéoludique ignorait alors totalement le bouleversement qui se préparait en coulisses.

Une archive sauvée de l'oubli

Cette trouvaille inespérée nous vient de la chaîne YouTube Karwin Leutscher, qui a publié la vidéo qu'il a retrouvée sur l'un de ses disques durs. Il précise l'avoir publié à des fins d'archives, pour que nous puissions voir à quoi ressemblait Fortnite 5 ans avant sa sortie.

À l'époque, il avait déniché cette fuite informatique sur un forum russe. Sa première tentative de partage sur la plateforme vidéo de Google s'était d'ailleurs soldée par un avertissement strict pour atteinte aux droits d'auteur de la part d'Epic Games, l'éditeur étant alors farouchement désireux de garder le secret absolu autour de son futur jeu.

Les fondations d'un phénomène mondial

Bien que la qualité visuelle de la vidéo laisse logiquement à désirer après tant d'années, elle constitue un document historique inestimable pour comprendre la genèse de l'œuvre. La présentation de cinq minutes dévoile les concepts initiaux du mode Sauver le Monde. Les mécaniques fondamentales qui feront plus tard le succès planétaire du mode Battle Royale sont déjà clairement présentes à l'écran.

Les joueurs peuvent y observer les toutes premières animations de collecte de ressources et le fameux système de construction de murs, des éléments devenus la signature indissociable de la franchise. C'est également une occasion unique d'admirer les conceptions artistiques originales et les environnements de l'époque, qui posaient les bases visuelles du titre. Mais aussi le logo de Fortnite de l'époque, qui est finalement assez proche du logo final.

Du mode coopératif au Battle Royale

Pour rappel, le mode Sauver le Monde a officiellement vu le jour en 2017, tout comme le battle royale. Epic Games décrivait alors son bébé naissant comme un croisement audacieux entre Minecraft et Left 4 Dead, misant intégralement sur la coopération entre joueurs et la survie face à des hordes d'ennemis contrôlés par l'intelligence artificielle.

Le studio américain prévoyait initialement de proposer cette expérience sous un format gratuit pour tous. Cependant, face à l'émergence d'un nouveau genre extrêmement populaire sur le marché, les développeurs ont radicalement changé leurs plans stratégiques pour concentrer l'essentiel de leurs efforts sur le mode Battle Royale, propulsant ainsi la marque vers des sommets financiers et culturels inégalés dès le début de l'année 2018. Finalement, le mode Sauver le monde est passé free-to-play il y a peu, après de longues années d'attente.