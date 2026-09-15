Fortnite va enfin accueillir One Piece, pour une saison dédiée comme les Simpson ?

L'univers de Fortnite s'apprête à accueillir l'un des mangas les plus populaires au monde. Selon de récentes fuites, une collaboration majeure avec One Piece est prévue pour novembre, prenant potentiellement la forme d'une mini saison pour clôturer le Chapitre 7.

L'univers de Fortnite ne cesse de s'étendre et de repousser les limites des partenariats culturels. Après avoir intégré de nombreuses figures emblématiques de la pop culture, et même organisé une saison dédiée à la culture vidéoludique, Epic Games semble prêt à frapper un grand coup. Les rumeurs se font de plus en plus insistantes concernant l'arrivée imminente de l'univers créé par Eiichiro Oda au sein du célèbre Battle Royale.

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Le célèbre informateur SamLeakss, réputé pour la fiabilité de ses découvertes concernant Fortnite, a récemment pris la parole sur les réseaux sociaux. Selon lui, une collaboration massive entre Fortnite, Rocket League et One Piece est programmée pour le mois de novembre de cette année. Et cela irait au-delà de l'ajout de cosmétiques, avec une saison centrée sur l'univers.

Une collaboration entre One Piece, Fortnite et Rocket League est prévue pour novembre cette année, et il est très probable qu'il s'agisse d'une mini saison.

ONE PIECE x FORTNITE/ROCKET LEAGUE SET FOR NOVEMBER THIS YEAR 👀



VERY LIKELY THE MINI SEASON pic.twitter.com/PaoGZXAvpg — Sam (@SamLeakss) September 13, 2026

Cette information a rapidement enflammé la communauté, d'autant plus que le calendrier correspond parfaitement aux habitudes du studio de développement. En effet, la saison actuelle doit s'achever le 4 novembre prochain, laissant la place à la très attendue saison 5 du Chapitre 7, période à laquelle les saisons sont devenues thématiques depuis quelques années (Fortnite OG, Remix, Simpson...).

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Le format de la mini saison de retour

Si les fuites se confirment, cette nouvelle itération prendrait la forme d'une saison raccourcie, un format qu'Epic Games a déjà expérimenté avec succès par le passé, juste avant le lancement d'un nouveau Chapitre.

Ce format permet de dynamiser le jeu avant une transition majeure, en l'occurrence le passage au Chapitre 8. Les développeurs concentrent ainsi l'attention des joueurs sur un thème fort et rassembleur pendant quelques semaines intenses. Bien que la nature exacte de l'événement reste à confirmer, l'idée d'une carte modifiée aux couleurs de Grand Line fait rêver de nombreux passionnés.

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Ce qui rend cette rumeur encore plus savoureuse, c'est la manière dont elle s'imbrique dans l'histoire même du jeu. Les joueurs les plus attentifs ont remarqué un détail amusant dans la narration actuelle du Battle Royale.

Actuellement, il manque littéralement une pièce, soit « one piece » en anglais, au fameux Point Zéro. Ce jeu de mots scénaristique serait une porte d'entrée idéale pour justifier l'arrivée des pirates. Epic Games prouverait une fois de plus sa capacité à lier ses partenariats commerciaux à la mythologie interne de son univers, après avoir déjà intégré des légendes comme Sonic, Crash Bandicoot ou Spyro.

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Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'en novembre pour découvrir si le trésor légendaire se cache réellement sur l'île de Fortnite. Si tel est le cas, d'autres fuites devraient avoir lieu ces prochaines semaines, et nous ne manquerons pas de vous les relayer.