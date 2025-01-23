Minecraft célèbre l'univers d'Hello Kitty et ses amis avec un nouveau DLC

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 janvier 2025 à 14h18
Véritable icône japonaise, Hello Kitty débarque dès aujourd'hui dans Minecraft avec une ferme à gérer et de nombreux éléments cosmétiques aux couleurs de Sanrio.
Minecraft célèbre l'univers d'Hello Kitty et ses amis avec un nouveau DLC
Créée en 1974 par Yuko Shimizu, Hello Kitty est devenue au fil des années la mascotte de Sanrio et un véritable phénomène mondial. Le personnage a fêté ses 50 ans en 2024 et a eu droit pour l'occasion à une multitude de produits dérivés. L'héroïne au noeud rouge et ses amis ont d'ailleurs eu droit à plusieurs adaptations vidéoludiques au fil des années et à des collaborations dans des titres comme Roblox. Mais aujourd'hui, elle débarque dans le monde cubique de Minecraft.

Hello Kitty x Minecraft : une collaboration kawaii riche en activités variées

Proposé sous la forme d'un DLC payant, ce contenu thématique offre aux joueurs plusieurs éléments à l'effigie d'Hello Kitty. Tout d'abord, vous débloquerez une tenue inspirée de celle portée par Kitty elle-même, incluant un noeud pour les cheveux, un haut rayé et une salopette.

minecraft-hello-kitty-2
Ensuite, le DLC vous donne accès à une toute nouvelle zone très colorée et à une ville où vous pourrez rencontrer Hello Kitty et ses amis. De Cinammoroll à Kuromi en passant par My Melody les Little Twins Stars ou Tuxedo Sam, tous vous attendent et vous proposent quelques missions uniques. La région vous permet également de gérer votre propre ferme. Dans un esprit proche de celui de grands noms du genre comme Stardew Valley ou Story of Seasons, vous devrez prendre soin des animaux, gérer les cultures…

minecraft-hello-kitty-1
En complément de ces activités, vous pourrez personnaliser votre ferme avec 180 éléments de décorations inspirés par tous les personnages Sanrio. Enfin, comme dans les jeux Animal Crossing, cet univers bénéficie d'un système de saisons avec des événements festifs à célébrer et la possibilité d'inviter vos amis dans le monde magique d'Hello Kitty.

Pour profiter dès à présent du contenu du DLC Hello Kitty, rendez-vous sur le Minecraft Marketplace. Vous devrez dépenser 1500 minecoins afin de l'ajouter à votre version du jeu.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Minecraft fait marche arrière avec sa dernière Snapshot
Minecraft 26 août 2026

Minecraft fait marche arrière avec sa dernière Snapshot

La dernière version test de Minecraft réserve une surprise de taille aux joueurs. Alors que de récentes mises à jour modifiaient le comportement des Noyés, les développeurs ont brusquement décidé de tout annuler. Un retour en arrière inattendu accompagné de quelques nouveautés visuelles.
Minecraft sort Snapshot 9 en avance et apporte de nombreux correctifs
Minecraft 18 août 2026

Minecraft sort Snapshot 9 en avance et apporte de nombreux correctifs

Si vous gérez des serveurs privés dans Minecraft, alors cette nouvelle devrait vous plaire. La version Snapshot 9 a été mise en ligne avec un peu d'avance et elle amène avec elle une nouveauté attendue.
Minecraft ajoute de nouveaux blocs et des cartes avant le 3e drop de l'année
Minecraft 06 août 2026

Minecraft ajoute de nouveaux blocs et des cartes avant le 3e drop de l'année

Alors que le troisième drop de 2026 se rapproche à grands pas, les utilisateurs de la Bedrock Edition de Minecraft peuvent déjà tester en avant-première quelques-unes de ses nouveautés depuis le 5 août.

commentaire (0)