Sora et sa célèbre Keyblade débarquent enfin dans Fortnite cette semaine

L'attente touche à sa fin pour les fans de Disney et de Square Enix. Epic Games a confirmé l'arrivée imminente de Sora et de l'univers de Kingdom Hearts dans Fortnite. Une collaboration majeure qui promet de marquer cette saison placée sous le signe du jeu vidéo.

Annoncée à demi-mot au lancement de la saison actuelle, au mois d'août, la collaboration entre Fortnite et Kingdom Hearts est désormais une réalité. Le compte officiel du Battle Royale a pris tout le monde de court en publiant une vidéo confirmant que Sora rejoindra l'île dès cette semaine. Cette intégration s'inscrit parfaitement dans la thématique de la saison 4 du Chapitre 7, qui célèbre la culture du jeu vidéo et du piratage informatique.

Un hommage direct aux origines de la saga

La courte séquence partagée par Epic Games n'est pas sans rappeler de bons souvenirs aux vétérans de la licence. La vidéo montre Sora ramassant sa Keyblade sur une plage, une mise en scène qui fait directement écho à la bande-annonce de révélation de Kingdom Hearts 3, où le héros trouvait la lame d'Aqua sur les Îles du Destin.

C'est officiel 🗝️ Sora arrivera sur Fortnite la semaine prochaine ! pic.twitter.com/608o7SeITg — Fortnite 🇫🇷 officiel (@FortniteFR) September 13, 2026

Côté esthétique, les développeurs ont opté pour le design emblématique de Kingdom Hearts 2. Si certains joueurs espèrent pouvoir modifier son apparence via des styles alternatifs, cette version classique reste une valeur sûre. L'arme mythique de Sora fera naturellement office de pioche, bien qu'il s'agisse d'une version subtilement modifiée pour s'adapter à l'univers du Battle Royale.

Des surprises plus importantes que prévu

Si la présence du porteur de la Keyblade était attendue, Epic Games pourrait bien avoir d'autres atouts dans sa manche. Dans la foulée de la première annonce, le compte officiel a publié plusieurs citations attribuées à d'autres figures majeures de la franchise, notamment Roxas, Kairi et Riku. Cette initiative laisse présager une collaboration d'une ampleur inédite pour la licence de Square Enix.

Bien que leur présence sous forme de tenues jouables ne soit pas encore formellement confirmée, il est très probable que ces personnages rejoignent également la boutique d'objets.

Une sortie imminente

La date exacte du déploiement reste entourée de mystère, mais les habitudes d'Epic Games offrent de solides indices. La prochaine mise à jour majeure du jeu est programmée pour ce jeudi 17 septembre. Il est donc fort probable que les fichiers liés à Kingdom Hearts soient intégrés à ce moment précis.

Les joueurs devront rester attentifs aux éventuelles fuites de données durant la maintenance des serveurs. Les cosmétiques pourraient être rendus disponibles immédiatement après la remise en ligne du jeu, ou lors de la rotation habituelle de la boutique en soirée. Quoi qu'il en soit, les amateurs de la saga n'ont plus que quelques jours à patienter avant de brandir la Keyblade dans Fortnite.