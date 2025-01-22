Découvrez toutes les adaptations de jeux (films et séries) qui sortiront en 2025

Minecraft, The Last of Us, Until Dawn... de nombreuses adaptations arriveront cette année sur le grand écran, ou le petit. Retour sur tout ce qui est prévu.
Les adaptations vidéoludiques se sont multipliées ces dernières années, avec parfois des réussites, comme la licence Sonic ou alors l'excellent Super Mario Bros., lequel devrait avoir un film. C'est la même chose côté série (Fallout, The Last of Us..), mais parfois, ces portages ne sont pas des réussites, comme en témoignent Borderlands, ou la série Like a Dragon: Yakuza, qui ont déçu.
Quoi qu'il en soit, 2025 s'annonce assez chargée avec plusieurs films et séries qui arriveront
, dont certains sont assez attendus. Retour donc sur les films et les séries qui sont programmés pour sortir en 2025.
Les films et séries de jeux vidéo en 2025
Les films
Commençons par les films, puisqu'ils sont plus nombreux. Il y aura tout d'abord Minecraft
, dont les bandes-annonces ont interloquées compte tenu de l'esprit décalé que nous avons pu apercevoir, mais aussi Until Dawn, dans un genre drastiquement différent. Les deux sont prévus pour avril. En fin d'année, nous aurons le droit à Mortal Kombat 2 et Five Night at Freddy's 2.
- Minecraft → 2 avril
- Until Dawn → 23 avril
- Mortal Komba 2 → 22 octobre
- Five Night at Freddy's 2 → 3 décembre
Les séries
Côté petit écran, à l'instant T, le calendrier est moins chargé, étant donné que seules deux ont été officiellement annoncées. Devil May Cry et The Last of Us
. L'une sur Netflix et l'autre sur HBO.
- Devil May Cry → 25 avril sur Netflix
- The Last of Us (saison 2) → avril 2025 sur HBO. Peut-être une disponibilité gratuite sur Prime comme la saison 1
Il est possible que des dates soient annoncées pour d'autres séries ou films, dans le but de venir garnir cette année qui s'annonce particulièrement intéressante.
D'autres adaptations sont également prévues, comme les films Watch Dogs, Ghost of Tsushima ou encore The Division. Des séries, comme God of War ou Assassin's Creed sont aussi annoncées, mais il faudra attendre avant d'en savoir plus.
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