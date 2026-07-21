Fortnite préparerait-il une surprise en lien avec Palworld ?

En règle générale, les futures collaborations de Fortnite sont dévoilées par des leaks ou des teasers. Mais un sondage envoyé à certains joueurs est en train d'agiter la communauté.

En véritable maître des collaborations, Fortnite a déjà eu droit à des partenariats avec des célébrités comme Olivia Rodrigo, des séries cultes comme South Park et même des phénomènes du web comme The Amazing Digital Circus. Bien entendu, ces collaborations ont aussi permis à d'autres jeux vidéo de s'inviter dans le titre d'Epic, comme ce fut le cas avec Overwatch.

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Cependant, un nouveau nom agite actuellement les réseaux sociaux : celui de Palworld. Le titre de Pocket Pair est disponible depuis quelques semaines à peine dans sa version 1.0 et il est très populaire. Cela n'aurait pas échappé aux équipes de Fortnite, qui ont modifié un petit détail sur un élément anodin au premier abord.

Palworld ajouté dans un sondage destiné aux joueurs de Fortnite

Cela n'a pas dû vous échapper si vous jouez au titre d'Epic : vous avez peut-être déjà répondu à un sondage envoyé de manière occasionnelle. L'une des questions récurrentes demande aux utilisateurs de renseigner la liste des autres jeux auxquels ils jouent. Si de nombreux noms sont mentionnés, plusieurs utilisateurs et influenceurs spécialisés dans Fortnite ont noté que Palworld a été ajouté à cette liste de jeux.

Fortnite just added "Palworld" to their in-game survey that asks players which games they've played recently 👀 pic.twitter.com/9MORfasDNm — HYPEX (@HYPEX) July 20, 2026

Rapidement, ce détail a provoqué de nombreuses réactions. Est-ce que cela signifie que les petits monstres de Palworld ou que les skins des dompteurs de Pals arriveront dans la mêlée ? Il est encore trop tôt pour le dire. D'ailleurs, il est possible que Fortnite ne propose pas de telle collaboration dans le futur. Mais l'espoir reste permis.

Une simple hypothèse à l'heure actuelle

En effet, un sondage est simplement un indicateur pour les équipes d'Epic Games. Cela peut leur donner des indices sur les habitudes de jeu des utilisateurs en vue de créer d'autres modes ou de rivaliser face à la concurrence.

D'autant que de nombreux jeux ont déjà été ajoutés à cette liste sans avoir droit à une collaboration dans Fortnite. Toutefois, via cette question anodine, Epic peut « prendre la température » et voir si Palworld est très populaire auprès de sa communauté.

Les réponses des joueurs pourraient ainsi pousser Epic à contacter Pocket Pair pour envisager un éventuel partenariat. Mais rappelons que le studio derrière Palworld ne pourrait accepter une telle idée qu'à cette condition, quelle que soit la personne qui en fait la demande. Affaire à suivre donc...