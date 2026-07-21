Fortnite préparerait-il une surprise en lien avec Palworld ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 21 juillet 2026 à 15h20
En règle générale, les futures collaborations de Fortnite sont dévoilées par des leaks ou des teasers. Mais un sondage envoyé à certains joueurs est en train d'agiter la communauté.
Fortnite préparerait-il une surprise en lien avec Palworld ?

En véritable maître des collaborations, Fortnite a déjà eu droit à des partenariats avec des célébrités comme Olivia Rodrigo, des séries cultes comme South Park et même des phénomènes du web comme The Amazing Digital Circus. Bien entendu, ces collaborations ont aussi permis à d'autres jeux vidéo de s'inviter dans le titre d'Epic, comme ce fut le cas avec Overwatch.

À lire également

Olivia Rodrigo enflamme Fortnite avec des skins inédits et un mode karaoké

Olivia Rodrigo enflamme Fortnite avec des skins inédits et un mode karaoké

Cependant, un nouveau nom agite actuellement les réseaux sociaux : celui de Palworld. Le titre de Pocket Pair est disponible depuis quelques semaines à peine dans sa version 1.0 et il est très populaire. Cela n'aurait pas échappé aux équipes de Fortnite, qui ont modifié un petit détail sur un élément anodin au premier abord. 

Palworld ajouté dans un sondage destiné aux joueurs de Fortnite

palworld-screenshot-2

Cela n'a pas dû vous échapper si vous jouez au titre d'Epic : vous avez peut-être déjà répondu à un sondage envoyé de manière occasionnelle. L'une des questions récurrentes demande aux utilisateurs de renseigner la liste des autres jeux auxquels ils jouent. Si de nombreux noms sont mentionnés, plusieurs utilisateurs et influenceurs spécialisés dans Fortnite ont noté que Palworld a été ajouté à cette liste de jeux

Rapidement, ce détail a provoqué de nombreuses réactions. Est-ce que cela signifie que les petits monstres de Palworld ou que les skins des dompteurs de Pals arriveront dans la mêlée ? Il est encore trop tôt pour le dire. D'ailleurs, il est possible que Fortnite ne propose pas de telle collaboration dans le futur. Mais l'espoir reste permis. 

Une simple hypothèse à l'heure actuelle

fortnite-google-play

En effet, un sondage est simplement un indicateur pour les équipes d'Epic Games. Cela peut leur donner des indices sur les habitudes de jeu des utilisateurs en vue de créer d'autres modes ou de rivaliser face à la concurrence.

D'autant que de nombreux jeux ont déjà été ajoutés à cette liste sans avoir droit à une collaboration dans Fortnite. Toutefois, via cette question anodine, Epic peut « prendre la température » et voir si Palworld est très populaire auprès de sa communauté.

Les réponses des joueurs pourraient ainsi pousser Epic à contacter Pocket Pair pour envisager un éventuel partenariat. Mais rappelons que le studio derrière Palworld ne pourrait accepter une telle idée qu'à cette condition, quelle que soit la personne qui en fait la demande. Affaire à suivre donc...

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde
Fortnite 15 juillet 2026

Fortnite accueille une nouvelle légende du football pour célébrer la Coupe du Monde

Alors que la Coupe du Monde de football se termine dans quelques jours à peine, une légende du ballon rond vient d'annoncer sur les réseaux sociaux son arrivée dans Fortnite.
L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser
Fortnite 09 juillet 2026

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser

Les rumeurs d'une collaboration entre Taylor Swift et Fortnite enflamment à nouveau la toile. Alors que le mode Festival accueille les plus grandes stars de la pop, l'arrivée de la chanteuse emblématique semble plus logique que jamais.
La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée
Fortnite 07 juillet 2026

La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée

Epic Games vient de clore un chapitre judiciaire important. L'éditeur de Fortnite a trouvé un accord avec un ancien producteur accusé d'avoir divulgué des collaborations majeures sous un pseudonyme. Une affaire qui illustre la lutte acharnée des studios contre les fuites d'informations.

commentaire (0)