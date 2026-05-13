Fortnite va accueillir les héros d'Overwatch dans quelques heures

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 13 mai 2026 à 17h10
Fortnite a pris l'habitude d'inviter des personnages cultes d'autres licences dans son univers coloré et chaotique. Les prochains invités sur la liste sont les champions les plus emblématiques d'Overwatch et leur arrivée est toute proche.
Fortnite va accueillir les héros d'Overwatch dans quelques heures

De Kpop Demon Hunters à Solo Leveling en passant par Toy Story, Donjons & Dragons, South Park et Les Simpson, toutes les licences peuvent avoir droit à leur collaboration dans Fortnite. Régulièrement, des rumeurs évoquent les potentiels nouveaux invités, comme les personnages de The Boys. 

À lire également

Fortnite pourrait accueillir les personnages de The Boys

Fortnite pourrait accueillir les personnages de The Boys

Mais le 13 mai 2026, le compte X officiel du jeu a mis en ligne une courte bande-annonce pour dévoiler sa toute nouvelle collaboration avec Overwatch

La cavalerie débarque dans Fortnite dès le 14 mai

overwatch-fortnite-ange

Dans celle-ci, deux héros en mauvaise posture sont soignés par Ange dans une apparition quasi-divine. Rapidement, la soigneuse est accompagnée par 3 autres figures emblématiques du titre de Blizzard : Tracer, D.VA et Genji. Puis le groupe se lance dans la bataille avec un seul objectif en tête : protéger l'île à tout prix. 

Cependant, le détail le plus intéressant de cette collaboration est sa date. En effet, vous pourrez incarner les personnages d'Overwatch dans Fortnite dès le 14 mai. La révélation survient donc quelques heures seulement avant sa mise en ligne. mais ses caractéristiques sont encore confidentielles. 

Une collaboration qui avait déjà été « annoncée » de manière officieuse

overwatch-fortnite-d-va

Cette révélation ne surprend pas les habitués des leaks car la collaboration avec Overwatch avait déjà été évoquée en février dernier sur X. D'ailleurs, la fuite mentionnait les noms de Tracer, D.VA, Genji et Ange, donnant davantage de crédit à son auteur, Shiina.

Toutefois, ce trailer suggère également que l'événement ne serait pas uniquement cosmétique et qu'il pourrait apporter quelques changements sur l'île. Pour le savoir, il suffira de se connecter dans quelques heures à votre version de Fortnite. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Fortnite : Liste de toutes les collaborations confirmées pour la saison 4 (Chapitre 7)
Fortnite 18 août 2026

Fortnite : Liste de toutes les collaborations confirmées pour la saison 4 (Chapitre 7)

Découvrez la liste complète des collaborations confirmées pour la saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite. Cette nouvelle saison axée sur les légendes du jeu vidéo rassemble de nombreuses franchises cultes.
Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 4 du chapitre 7 ?
Fortnite 18 août 2026

Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 4 du chapitre 7 ?

La troisième saison du chapitre 7 de Fortnite est sur le point de se terminer. Mais quand et à quelle heure sera lancée la saison 4 qui viendra ajouter du contenu de taille ?
Cyberpunk 2077 devrait faire un retour en force dans Fortnite
Fortnite 17 août 2026

Cyberpunk 2077 devrait faire un retour en force dans Fortnite

La bande-annonce de la nouvelle saison de Fortnite dissimule un secret qui enflamme déjà la communauté. Entre deux scènes d'action, les joueurs ont repéré des indices annonçant le retour massif de l'univers de Cyberpunk 2077, promettant une collaboration bien plus ambitieuse qu'auparavant.

commentaire (0)