Fortnite va accueillir les héros d'Overwatch dans quelques heures

Fortnite a pris l'habitude d'inviter des personnages cultes d'autres licences dans son univers coloré et chaotique. Les prochains invités sur la liste sont les champions les plus emblématiques d'Overwatch et leur arrivée est toute proche.

De Kpop Demon Hunters à Solo Leveling en passant par Toy Story, Donjons & Dragons, South Park et Les Simpson, toutes les licences peuvent avoir droit à leur collaboration dans Fortnite. Régulièrement, des rumeurs évoquent les potentiels nouveaux invités, comme les personnages de The Boys.

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Mais le 13 mai 2026, le compte X officiel du jeu a mis en ligne une courte bande-annonce pour dévoiler sa toute nouvelle collaboration avec Overwatch.

La cavalerie débarque dans Fortnite dès le 14 mai

Dans celle-ci, deux héros en mauvaise posture sont soignés par Ange dans une apparition quasi-divine. Rapidement, la soigneuse est accompagnée par 3 autres figures emblématiques du titre de Blizzard : Tracer, D.VA et Genji. Puis le groupe se lance dans la bataille avec un seul objectif en tête : protéger l'île à tout prix.

Cependant, le détail le plus intéressant de cette collaboration est sa date. En effet, vous pourrez incarner les personnages d'Overwatch dans Fortnite dès le 14 mai. La révélation survient donc quelques heures seulement avant sa mise en ligne. mais ses caractéristiques sont encore confidentielles.

Une collaboration qui avait déjà été « annoncée » de manière officieuse

Cette révélation ne surprend pas les habitués des leaks car la collaboration avec Overwatch avait déjà été évoquée en février dernier sur X. D'ailleurs, la fuite mentionnait les noms de Tracer, D.VA, Genji et Ange, donnant davantage de crédit à son auteur, Shiina.

Toutefois, ce trailer suggère également que l'événement ne serait pas uniquement cosmétique et qu'il pourrait apporter quelques changements sur l'île. Pour le savoir, il suffira de se connecter dans quelques heures à votre version de Fortnite.