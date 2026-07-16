Palworld pourrait avoir des collaborations avec d'autres jeux à cette condition

Depuis ses débuts en accès anticipé, Palworld a déjà eu des collaborations avec d'autres jeux. Mais ce type de contenu cross-over pourrait revenir dans le futur seulement s'il respecte une seule règle simple.

Même si la version 1.0 est disponible depuis peu, Palworld a déjà étendu son univers en invitant d'autres jeux via des événements et des mises à jour cross-over. Par le passé, le monde de Terraria et les armes d'ULTRAKILL ont ainsi débarqué chez les petits monstres de Pocket Pair.

Cependant, les développeurs ne comptent pas s'arrêter là. Récemment interviewé par Game8, « Bucky » a même révélé quelques-uns des titres figurant sur sa liste de souhaits pour de futures collaborations. Néanmoins, il insiste sur un détail fondamental pour garantir la cohérence de Palworld.

L'envie de collaborer avec No Man's Sky, ARK ou encore Enshrouded mais…

Lors de cet entretien, « Bucky » a évoqué entre autres les noms de No Man's Sky, d'Enshrouded ou encore d'ARK pour de futurs contenus bonus de Palworld. Si ces noms suffisent à mettre des étoiles dans les yeux de certains joueurs, la figure vedette de Pocket Pair a rapidement calmé les ardeurs de la communauté. Pour l'heure, il s'agit de simples suggestions et non de projets en développement.

Nous adorerions travailler avec ARK si l'occasion se présentait. Nous sommes très proches de leur équipe ; nous venons d'ailleurs de sortir un pack conjoint avec eux. Mais les collaborations impliquant l'intégration d'éléments concrets prennent beaucoup de temps. Comment intégrer des dinosaures dans Palworld ? C'est une question complexe.

… le contenu créé doit pouvoir s'intégrer correctement dans le monde de Palworld

Même s'il adorerait voir une collaboration avec ARK, le studio sait que la mise en œuvre logistique d'un tel cross-over est technique, principalement à cause de la différence graphique entre les deux univers. Bien qu'il y ait déjà des créatures aux allures de dinosaures dans Palworld, réunir une créature au style cartoon avec un monstre réaliste est difficile pour le moment.

Bucky précise que cette envie de voir certaines collaborations se concrétiser ne prendra jamais le pas sur la cohérence de l'univers du jeu. Il ajoute d'ailleurs que « Si nous parvenions à rendre la chose cohérente, nous le ferions dès demain ». En soi, l'idée de créer des cross-over emballe toujours Pocket Pair, mais il faut la bonne idée pour l'intégrer à Palworld sans dénigrer le titre.