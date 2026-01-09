Fortnite x South Park : tout savoir sur l'événement et le passe gratuit



le 09 janvier 2026 à 15h52 Publié par Corentin Rimbert le 09 janvier 2026 à 15h52

L'attente est terminée et le chaos s'installe sur l'île. La collaboration massive entre Fortnite et South Park est lancée avec l'événement Les créations de Chaos. Du passe de combat gratuit aux nouvelles mécaniques de jeu révolutionnaires, sans oublier les skins, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette mise à jour disponible jusqu'au 5 février 2026.