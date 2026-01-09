Fortnite x South Park : tout savoir sur l'événement et le passe gratuit

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 janvier 2026 à 15h52
L'attente est terminée et le chaos s'installe sur l'île. La collaboration massive entre Fortnite et South Park est lancée avec l'événement Les créations de Chaos. Du passe de combat gratuit aux nouvelles mécaniques de jeu révolutionnaires, sans oublier les skins, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette mise à jour disponible jusqu'au 5 février 2026.
Fortnite x South Park : tout savoir sur l'événement et le passe gratuit
C'est un événement que la communauté attendait avec une impatience non dissimulée. Epic Games a enfin lâché les vannes de l'irrévérence avec l'arrivée officielle de la bande du Colorado dans Fortnite. Mais au-delà des simples skins South Park, c'est la structure même de l'événement qui surprend agréablement. L'événement Les créations de Chaos, centré sur l'alter ego maléfique de Butters, Professeur Chaos, est disponible dès maintenant et se poursuivra jusqu'au 5 février 2026. Préparez-vous, car les changements apportés au gameplay sont significatifs et l'offre de contenu gratuit est particulièrement généreuse pour une collaboration de cette ampleur.

Un Passe de Combat totalement gratuit

Pour une fois, il n'est pas nécessaire de sortir la carte bleue pour profiter pleinement des festivités. Epic Games a mis en place le Passe Les créations de Chaos, accessible à tous les joueurs sans dépenser le moindre V-Buck. Il suffit de se rendre dans l'onglet dédié du menu pour découvrir une série de quêtes thématiques. L'objectif est simple, accumuler des Creds pour débloquer progressivement 13 récompenses cosmétiques exclusives.

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Parmi les objets à glaner, nous retrouvons une emote, la pioche Terrance et Philippe, ou encore un accessoire de dos. Le système de progression récompense également l'assiduité puisque en terminant quatre quêtes dans chaque partie de l'événement, vous obtiendrez des Mémo-mirtilles. Réunissez les six disponibles pour débloquer le planeur ultime, le Dirigeable d'Imaginationland. 

Des objets qui bouleversent la méta

Ce qui retient surtout notre attention, ce sont les nouveaux objets de gameplay qui risquent de modifier drastiquement le déroulement des matchs. L'ajout le plus spectaculaire est sans doute le Bâton de la Vérité. Si vous parvenez à mettre la main dessus, vous aurez le pouvoir, pour la première fois dans l'histoire du jeu, de contrôler la direction de la Tempête. Une mécanique qui offre un avantage tactique démesuré en fin de partie.

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D'autres objets emblématiques font leur apparition. Les paquets de Cheesy Poofs peuvent être consommés pour soigner vos alliés ou, plus surprenant, pour infliger des dégâts aux adversaires. Enfin, le Jeton de Réapparition de Kenny introduit une mécanique méta originale, si vous êtes éliminé en le portant, vous êtes automatiquement redéployé

Cartmanland et le mode à 5

La carte subit elle aussi une transformation notable avec l'apparition d'un nouveau point d'intérêt dans le coin nord-ouest de l'île avec Cartmanland. Le parc d'attractions personnel de Cartman est ouvert au public et propose plusieurs manèges interactifs.

cartmanland
Enfin, pour célébrer l'arrivée des tenues de Stan, Kyle, Cartman, Kenny et Butters dans la boutique, Fortnite inaugure une nouvelle playlist. Ce mode Escouades permet de former des équipes de cinq joueurs, brisant la limite traditionnelle de quatre. Bien que prévu initialement pour la durée de l'événement, des fuites internes suggèrent que ce format pourrait devenir permanent si le succès est au rendez-vous, à l'instar de nombreux autres modes initialement temporaires. C'est le moment idéal pour rassembler toute votre équipe et semer le chaos sur l'île de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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