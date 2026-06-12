Fortnite envahi par l'univers déjanté de The Amazing Digital Circus

Après un passage remarqué dans les salles obscures pour la diffusion de son ultime épisode, le cirque de Caine s'invite dans Fortnite avec des skins et des accessoires hauts en couleurs.

Dans le monde de The Amazing Digital Circus, chaque jour est l'occasion de vivre une nouvelle aventure aussi dérangeante que décalée. Lancée sur YouTube puis arrivée sur Netflix, la série animée de Gooseworks a déferlé comme un raz-de-marée avec son casting de personnages improbables prisonniers de ce cirque numérique dont on ne peut s'échapper.

Quelques jours seulement après la diffusion au cinéma du 9e et dernier épisode de la série, Pomni, Jax, Kinger et leurs « amis » ont été envoyés par Caine dans un autre monde inattendu : celui de Fortnite.

Bienvenue au cirque !

Bien entendu, le titre d'Epic a déjà proposé de très nombreuses collaborations et cela n'est pas surprenant pour les joueurs. Mais il est toujours impressionnant de voir des créations indépendantes avoir droit à une telle mise en avant. Pour l'occasion, le studio Glitch (qui publie les épisodes sur sa chaîne YouTube) a mis en ligne un court trailer le 11 juin 2026 pour présenter ce cross-over coloré.

Dans celle-ci, Caine transporte plusieurs personnages dans le monde de Fortnite en laissant de côté la pauvre Gangle. La vidéo permet de découvrir les exclusivités de cette collaboration. La boutique en jeu propose donc une arme reprenant la tête de Zooble, des sacs à dos Gummigoo et Ribbit ainsi que deux skins représentant Jax et Pomni.

Jax, Pomni et les autres disponibles dans Fortnite d'ici quelques heures

Mais si vous êtes familier avec l'univers de la série, vous savez que Pomni est petite et ne convient pas pour un skin Fortnite. Caine s'amuse de la situation et trouve une solution digne du cirque numérique : il allonge les jambes de Pomni pour la rendre jouable dans Fortnite. En complément, Pomni a droit à sa propre enveloppe cosmétique incluant entre autres une émotion de prop effrayé.

Les cosmétiques de The Amazing Digital Circus seront disponibles dans la boutique de Fortnite dès le 13 juin 2026 à 2h00 du matin, heure française.