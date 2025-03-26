Fortnite : La durée surprenante de la prochaine saison fuite, accompagnée d'une nouvelle collab' XXL

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 26 mars 2025 à 15h11
Selon les informations dévoilées par Hypex, célèbre leaker de Fortnite reconnu pour sa fiabilité, la prochaine saison pourrait être la plus courte de l'histoire du jeu, ne durant qu'un peu plus d'un mois.
Fortnite : La durée surprenante de la prochaine saison fuite, accompagnée d'une nouvelle collab' XXL
La dernière mise à jour de Fortnite a introduit de nombreux contenus, dont la saison 3 de Fortnite OG, riche en cosmétiques nostalgiques. Mais la véritable révélation de cette mise à jour pourrait bien concerner l'avenir du jeu, avec une durée de saison extrêmement courte et une collaboration inattendue déjà évoquée par plusieurs sources fiables.

Une saison très courte dès le mois prochain

D'après cette fuite, la saison 3 du chapitre 6 ne durerait que 35 jours, débutant précisément le 2 mai pour s'achever dès le 8 juin. Si cette information se confirme, cela représenterait une première dans l'histoire de Fortnite, à l'exception des deux saisons retour dans le passé, avec OG en 2023 et Remix en 2024, aucune n'a duré aussi peu de temps.
Ce choix stratégique pourrait expliquer pourquoi Epic envisagerait six saisons pour le chapitre 6, comme suggéré précédemment par d'autres fuites.

Une thématique Star Wars pour la saison courte ?

Outre cette durée inhabituelle, plusieurs sources indiquent également que la prochaine saison pourrait adopter un thème centré sur Star Wars. Ce choix semble particulièrement crédible, puisque la saison débuterait seulement deux jours avant le célèbre « Star Wars Day », le 4 mai. Il est donc possible qu'Epic Games souhaite tester un nouveau modèle de saison courte dédiée à une collaboration spécifique. La licence Star Wars a d'ailleurs déjà été largement mise en avant dans Fortnite, et cette collaboration XXL n'aurait rien d'étonnant.

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L'an dernier, Fortnite a introduit Chewbacca dans Star Wars, lors de sa collaboration avec la licence.

Cependant, il est important de noter que rien n'a encore été officiellement confirmé par Epic Games. Malgré tout, compte tenu de la réputation des sources impliquées, ces informations semblent solides.

Bientôt des teasers officiels

Avec environ cinq semaines restantes avant le lancement de cette saison potentiellement record, Epic Games devrait commencer à communiquer officiellement à partir de fin avril. Comme à son habitude, le studio pourrait même dévoiler un aperçu du nouveau Passe de combat environ une semaine avant sa sortie.

En attendant, vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite. Vous devriez également pouvoir profiter d'un événement pour le 1er avril.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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