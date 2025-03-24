Fortnite : Le chapitre 6 pourrait devenir le plus long depuis des années, selon une fuite

Le chapitre 6 de Fortnite pourrait durer bien plus longtemps que prévu : une récente fuite évoque un total inédit saisons depuis plusieurs années, ce qui prolongerait son existence au-delà de l'année 2025.
Débuté en décembre 2024, le chapitre 6 de Fortnite était jusqu'à présent attendu avec quatre saisons seulement
, comme les précédents chapitres depuis le troisième. Mais d'après de nouvelles informations non officielles, Epic Games pourrait changer ses plans et prolonger ce chapitre de manière inattendue, offrant davantage de contenu aux joueurs sur une période étendue.
Six saisons au lieu des quatre habituelles ?
Selon la fuite récente, le chapitre 6 comporterait au total six saisons
, au lieu des quatre auxquelles Epic Games nous avait habitués depuis le chapitre 3. Si cette information se confirme, le chapitre 6 ne se terminerait alors pas en fin d'année 2025 comme attendu initialement, mais plutôt au printemps 2026, soit environ trois à quatre mois plus tard que les habitudes prises depuis 2021.
Cette nouvelle remet également en question l'arrivée d'une saison « OG» prévue initialement pour conclure ce chapitre (Fortnite OG en 2023, Fortnite Remix en 2024). Epic Games pourrait donc revoir entièrement ses plans, ce qui serait un changement significatif dans le rythme adopté ces dernières années
.
Un retour vers des chapitres plus longs ?
Historiquement, Fortnite avait commencé avec un premier chapitre très long de dix saisons, s'étalant sur près de deux ans. Le chapitre 2 avait duré également deux ans, mais avec huit saisons seulement. Depuis le chapitre 3, Epic avait décidé de raccourcir les chapitres à seulement quatre saisons étalées sur une année.
Si cette fuite se confirme, le chapitre 6 serait ainsi le plus long chapitre depuis le chapitre 2
, et pourrait indiquer une volonté d'Epic Games de revenir vers des cycles plus longs, permettant davantage d'événements et d'ajouts de contenu majeur, sans tout chambouler une fois par an.
Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus au cours de ces prochains mois. En attendant, Epic Games sortira la saison 3 du chapitre 6 dans quelques semaines, le 2 mai 2025, étant donné que la date de fin de la saison 2 est connue
.
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