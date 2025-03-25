Fortnite OG : La saison 3 est là, voici toutes les nouveautés

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 11h33
Les joueurs de Fortnite OG sont heureux de découvrir que la nouvelle mise à jour du battle royale vient d'introduire la saison 3 du chapitre 1.
Fortnite OG : La saison 3 est là, voici toutes les nouveautés

La saison 3 de Fortnite OG est là

Fortnite OG continue son retour dans le passé et sa nostalgie. La saison 3 du premier chapitre est maintenant disponible, permettant à certains de se remémorer de jolis souvenirs, avec le retour de certains lieux emblématiques, et même d'un mode qui n'a plus été vu depuis un bout de temps.

Retour du mode 50 vs 50

Dès maintenant, retrouvez le fameux mode 50 vs 50, qui voit donc deux équipes imposantes s'affronter. De quoi faciliter les combats et s'amuser sans la pression du battle royale. Celui-ci reste disponible jusqu'au 14 avril.

Miniature vidéo

Retour de Lucky Landing

Les joueurs pourront aussi redécouvrir l'un des lieux cultes de cette saison, Lucky Landing, qui se trouve au sud de l'île. Cet endroit est riche en butin et permettra de bien s'équiper pour le reste de la partie.

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Nous retrouverons aussi plus tard la fameuse comète, qui avait alimenté moult débats à l'époque. 

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Les armes et accessoires de la saison 3 de Fortnite OG

Les joueurs pourront découvrir ces nouveaux objets :
  • Missile guidé 
  • Bourlingueur 
  • Fusil de chasse
  • Explosif télécommandé
  • Fusil à pompe lourd 
  • Fort de poche
  • Mitrailleuse légère
  • Grenade collante
Pour ce qui est des armes et objets de la saison 2, voici ce qui sera conservé :
  • Fusil d'assaut
  • Fusil d'assaut à rafale
  • Fusil d'assaut à lunette
  • Minigun
  • Pistolet
  • Revolver
  • Pistolet à silencieux
  • Pistolet-mitrailleur à silencieux
  • Pistolet-mitrailleur tactique
  • Fusil à pompe spécialisé
  • Fusil à pompe tactique
  • Fusil de sniper au coup par coup
  • Fusil de sniper semi-auto
  • Arbalète
  • Lance-grenades
  • Lance-roquettes
  • Bombe boogie-woogie
  • Buisson
  • Feu de camp
  • Grenade
  • Grenade répulsive
  • Grenade fumigène
  • Bunker de poche
  • Piège à dégâts
  • Tremplin (dans sa version non lançable)
  • Bandages
  • Kit de soins
  • Potion de bouclier
  • Mini potion de bouclier
  • Bleuvage
  • Gourde du brave
Côté cosmétiques, les joueurs pourront retrouver notamment trois skins appréciés à l'époque, les tenues de Punk prodigieuse, R3X mécha et Sire Corbeau, via le Passe de combat OG.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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