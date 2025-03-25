Fortnite OG : La saison 3 est là, voici toutes les nouveautés

Les joueurs de Fortnite OG sont heureux de découvrir que la nouvelle mise à jour du battle royale vient d'introduire la saison 3 du chapitre 1.

La saison 3 de Fortnite OG est là

Retour du mode 50 vs 50

Retour de Lucky Landing

Les armes et accessoires de la saison 3 de Fortnite OG

Missile guidé

Bourlingueur

Fusil de chasse

Explosif télécommandé

Fusil à pompe lourd

Fort de poche

Mitrailleuse légère

Grenade collante

Fusil d'assaut

Fusil d'assaut à rafale

Fusil d'assaut à lunette

Minigun

Pistolet

Revolver

Pistolet à silencieux

Pistolet-mitrailleur à silencieux

Pistolet-mitrailleur tactique

Fusil à pompe spécialisé

Fusil à pompe tactique

Fusil de sniper au coup par coup

Fusil de sniper semi-auto

Arbalète

Lance-grenades

Lance-roquettes

Bombe boogie-woogie

Buisson

Feu de camp

Grenade

Grenade répulsive

Grenade fumigène

Bunker de poche

Piège à dégâts

Tremplin (dans sa version non lançable)

Bandages

Kit de soins

Potion de bouclier

Mini potion de bouclier

Bleuvage

Gourde du brave

continue son retour dans le passé et sa nostalgie.est maintenant disponible, permettant à certains de se remémorer de jolis souvenirs, avec le retour de certains lieux emblématiques, et même d'un mode qui n'a plus été vu depuis un bout de temps.Dès maintenant, retrouvez, qui voit donc deux équipes imposantes s'affronter. De quoi faciliter les combats et s'amuser sans la pression du battle royale. Celui-ci resteLes joueurs pourront aussi redécouvrir l'un des lieux cultes de cette saison,, qui se trouve au sud de l'île. Cet endroit est riche en butin et permettra de bien s'équiper pour le reste de la partie.Nous retrouverons aussi plus tard la fameuse comète, qui avait alimenté moult débats à l'époque.Les joueurs pourront découvrir ces nouveaux objets :Pour ce qui est des armes et objets de la saison 2, voici ce qui sera conservé :Côté cosmétiques, les joueurs pourront retrouver notamment trois skins appréciés à l'époque,, via le Passe de combat OG.