Fortnite : La date de sortie du skin Negan (The Walking Dead) fuite avant l'annonce officielle

Comme révélé il y a quelques heures, les collaborations continuent entre Fortnite et l'univers de The Walking Dead. Après Rick, Michonne et Daryl Dixon, un autre personnage emblématique de la franchise s'apprête à rejoindre le battle royale, avec une sortie imminente confirmée par plusieurs fuites.
Epic Games a annoncé hier que l'univers de The Walking Dead allait arriver dans Fortnite Créatif
, pour que les joueurs puissent créer leur propre expérience The Walking Dead. Mais ce n'est pas tout, étant donné que de nombreux skins devraient aussi être intégrés dans les jours à venir, selon une fuite.
Très attendu par les fans, Negan, le célèbre antagoniste charismatique de la série, joué par l'excellent Jeffrey Dean Morgan, fera bientôt son apparition dans Fortnite
. Des détails importants, comme la date précise de sortie et les objets cosmétiques qui l'accompagnent, viennent tout juste d'être révélés par des leakers bien informés.
Negan disponible début avril, accompagné de sa célèbre batte « Lucille »
Selon Shiina, un leaker réputé pour ses informations précises, le skin Negan sera disponible dans Fortnite dès le vendredi 4 avril.
Bien que le prix exact n'ait pas encore été confirmé officiellement, il devrait tourner autour de 1 500 à 1 800 V-Bucks, à l'image des précédentes collaborations avec The Walking Dead.
Outre son apparence, Negan
sera bien entendu accompagné de sa batte iconique, Lucille
, ainsi que d'un fusil spécial baptisé Shiva Shotgun
. Cependant, il reste encore incertain si ces objets seront accessibles dans le mode Battle Royale classique ou uniquement dans le mode Créatif. La fuite nous apprend que Sabrina Carpenter devrait aussi rejoindre Fortnite Festival
.
Encore des éléments à découvrir avant la sortie officielle
Si la date de sortie semble désormais sûre, le design précis du skin Negan reste pour l'instant un mystère. Celui-ci devrait être dévoilé quelques jours avant la sortie officielle, probablement aux alentours du 2 ou 3 avril, une fois que les fichiers du jeu auront été déchiffrés par la communauté. Mais il est possible qu'il adopte un style plutôt « dessin animé », proche de la BD, que réaliste comme les films.
Quoi qu'il en soit, le retour des skins The Walking Dead devrait faire plaisir aux joueurs de Fortnite, toujours très friands de ces collaborations.
Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse
, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
. Vous devriez également pouvoir profiter d'un événement pour le 1er avril
.
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