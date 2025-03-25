Sabrina Carpenter bientôt dans Fortnite ? Un nouvel indice semble le confirmer

Après Hatsune Miku, Billie Eilish ou encore Snoop Dogg, Fortnite Festival pourrait bien accueillir une autre célébrité très populaire auprès du public. Un indice découvert récemment dans les fichiers du jeu laisse penser que l'artiste Sabrina Carpenter serait la prochaine à rejoindre le festival virtuel d'Epic Games.

Un micro bien particulier retrouvé dans les fichiers du jeu

SABRINA CARPENTER IS THE NEXT FESTIVAL ARTIST 🔥



Fortnite accidentally added some of her cosmetics to the files earlier than intended! pic.twitter.com/qu7o1XqUjb — Shiina (@ShiinaBR) March 25, 2025

Fortnite Festival : une scène déjà bien garnie

De nouveaux instruments en préparation

Alors que les joueurs se préparent déjà pour la huitième saison de, une récente découverte réalisée par le célèbre leaker Shiina vient renforcer les rumeurs autour de l'arrivée imminente de la chanteuse pop américaine.En effet, Shiina a publié une image sur X dévoilant un accessoire très évocateur : un micro argenté décoré d'un cœur à paillettes, identique à celui régulièrement utilisé parlors de ses performances live. Cette découverte semble confirmer les affirmations précédentes du leaker HYPEX, qui avait déjà évoqué cette possibilité il y a quelques jours.Chaque nouvelle saison depropose traditionnellement une célébrité en tant que personnage Icon jouable, accompagné d'un Music Pass spécifique offrant des chansons, des poses et divers accessoires à débloquer en rapport avec l'artiste. Le prochain artiste semble donc êtreDepuis son lancement le 9 décembre 2023,comme. Actuellement, la saison 7 est placée sous le signe de la chanteuse virtuelle japonaise Hatsune Miku, mais tout porte à croire quedès le lancement de la saison 8, prévue pour le 8 avril prochain.Parallèlement, Epic Games continue de dynamiser son jeu musical grâce à un partenariat récent entre CRKD et Gibson. Cette collaboration donnera naissance à de nouveaux contrôleurs en forme de guitares Les Paul, compatibles à la fois avec Fortnite Festival et d'autres jeux musicaux populaires tels que Clone Hero ou encore YARG.En attendant la confirmation officielle, les fans peuvent déjà se réjouir de l'éventuellequi promet d'offrir une saison riche en musique et en surprises.