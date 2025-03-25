Sabrina Carpenter bientôt dans Fortnite ? Un nouvel indice semble le confirmer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 17h58
Après Hatsune Miku, Billie Eilish ou encore Snoop Dogg, Fortnite Festival pourrait bien accueillir une autre célébrité très populaire auprès du public. Un indice découvert récemment dans les fichiers du jeu laisse penser que l'artiste Sabrina Carpenter serait la prochaine à rejoindre le festival virtuel d'Epic Games.
Sabrina Carpenter bientôt dans Fortnite ? Un nouvel indice semble le confirmer
Alors que les joueurs se préparent déjà pour la huitième saison de Fortnite Festival, une récente découverte réalisée par le célèbre leaker Shiina vient renforcer les rumeurs autour de l'arrivée imminente de la chanteuse pop américaine.

Un micro bien particulier retrouvé dans les fichiers du jeu

En effet, Shiina a publié une image sur X dévoilant un accessoire très évocateur : un micro argenté décoré d'un cœur à paillettes, identique à celui régulièrement utilisé par Sabrina Carpenter lors de ses performances live. Cette découverte semble confirmer les affirmations précédentes du leaker HYPEX, qui avait déjà évoqué cette possibilité il y a quelques jours.
Chaque nouvelle saison de Fortnite Festival propose traditionnellement une célébrité en tant que personnage Icon jouable, accompagné d'un Music Pass spécifique offrant des chansons, des poses et divers accessoires à débloquer en rapport avec l'artiste. Le prochain artiste semble donc être Sabrina Carpenter, ce qui devrait réjouir une partie des joueurs.

Fortnite Festival : une scène déjà bien garnie

Depuis son lancement le 9 décembre 2023, Fortnite Festival a déjà accueilli plusieurs grandes stars internationales comme Lady Gaga, The Weeknd, Metallica ou encore Karol G. Actuellement, la saison 7 est placée sous le signe de la chanteuse virtuelle japonaise Hatsune Miku, mais tout porte à croire que Sabrina Carpenter prendra bientôt sa relève dès le lancement de la saison 8, prévue pour le 8 avril prochain.

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De nouveaux instruments en préparation

Parallèlement, Epic Games continue de dynamiser son jeu musical grâce à un partenariat récent entre CRKD et Gibson. Cette collaboration donnera naissance à de nouveaux contrôleurs en forme de guitares Les Paul, compatibles à la fois avec Fortnite Festival et d'autres jeux musicaux populaires tels que Clone Hero ou encore YARG.

En attendant la confirmation officielle, les fans peuvent déjà se réjouir de l'éventuelle arrivée de Sabrina Carpenter dans Fortnite, qui promet d'offrir une saison riche en musique et en surprises.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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