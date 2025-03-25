The Walking Dead envahit Fortnite avec une tonne de contenu

Préparez-vous à verrouiller vos portes et à tenir bon, car une menace bien connue s'apprête à déferler sur l'univers de Fortnite. Dès aujourd'hui, un célèbre univers horrifique rejoint officiellement le mode Créatif et l'Unreal Editor pour Fortnite (UEFN).
La collaboration entre Fortnite
et l'emblématique univers de The Walking Dead
promet d'ouvrir des possibilités inédites pour les joueurs et créateurs, leur permettant désormais d'intégrer à leurs propres créations les personnages et éléments emblématiques de cette franchise culte, qui a su marquer le public depuis plus de dix ans maintenant.
Les rôdeurs débarquent dans l'UEFN : une infinité de possibilités créatives
Grâce à cette collaboration exceptionnelle
, les créateurs pourront dès maintenant accéder à un large éventail de ressources tirées directement de The Walking Dead Universe
. Cela comprend notamment des armes inédites, des décors préfabriqués, des galeries de contenu et même des PNJ rôdeurs entièrement personnalisés.
Robert Kirkman, le créateur de The Walking Dead, s'enthousiasme déjà à l'idée de ce partenariat :
Cette collaboration avec Fortnite est une opportunité incroyable de développer The Walking Dead d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Qu'il s'agisse de la célèbre « Lucille » terrassant des hordes ou de la présence inquiétante des rôdeurs, j'ai hâte de voir où la créativité de la communauté Fortnite nous mènera.
De son côté, Saxs Persson, vice-président exécutif d'Epic Games, voit en ce partenariat une chance exceptionnelle pour les joueurs et créateurs :
Avec l'intégration de l'univers The Walking Dead à l'UEFN et au mode Créatif de Fortnite, nos créateurs disposent désormais d'une palette incroyable d'outils pour créer des histoires et un gameplay riches en action.
Les outils effrayants mis à disposition des joueurs
Parmi les nouveautés, on retrouvera notamment :
- PNJ Rôdeurs : des zombies lents et peu intelligents, mais qui se déplacent en hordes, prêts à dévorer tout ce qui vit.
- Fusil à pompe Shiva : une arme à distance exotique qui émet un rugissement rappelant le tigre emblématique de la série.
- Lucille : la fameuse batte de baseball enroulée de fil barbelé du personnage Negan, parfaite pour affronter rôdeurs et survivants.
- Effet visuel style comics : un effet visuel spécial qui recrée le style graphique de la bande dessinée The Walking Dead.
Avec ces ressources, les joueurs pourront créer des scénarios variés allant du RPG de survie terrifiant au roguelike d'évasion de prison, en passant par des jeux de tir frénétiques. Offrant aux joueurs de nombreuses possibilités inédites dans Fortnite, et ce, totalement gratuitement.
Les premières créations communautaires arrivent bientôt
À partir du 16 mai
, les créateurs pourront publier leurs îles inspirées de l'univers The Walking Dead sur Fortnite via le portail officiel
. La communauté pourra alors découvrir ces nouvelles créations et s'immerger pleinement dans l'ambiance unique et angoissante de la série.
Il est également fort probable que les joueurs puissent profiter de nouveaux skins The Walking Dead dans Fortnite
, ou que les anciens, déjà sortis au fil du temps, soient de retour dans la boutique.
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