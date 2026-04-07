Fortnite et Epic Games seraient en chute libre, d'après un analyste

Malgré le succès planétaire de Fortnite, l'empire Epic Games vacille. Selon un analyste réputé de l'industrie, le géant américain traverserait une crise profonde. Entre licenciements massifs, retards technologiques et batailles juridiques coûteuses, la chute de ce titan du jeu vidéo pourrait être plus proche qu'on ne le pense.
Même si Fortnite reste l'un des jeux les plus populaires au monde
, la situation en coulisses serait bien plus alarmante. Selon Joost van Dreunen, analyste de longue date du secteur et auteur de la lettre d'information SuperJoost Playlist
, Epic Games amorcerait une chute vertigineuse
. Loin de l'image de forteresse indestructible que le studio renvoie, les fondations mêmes de l'entreprise commenceraient à s'effriter sous le poids de plusieurs crises simultanées.
Un déclin invisible mais bien réel
L'expert de l'industrie dresse un constat particulièrement sombre de la situation actuelle. Selon lui, les difficultés d'Epic Games ne sont pas des incidents isolés
, mais les symptômes d'un mal plus profond qui ronge la société de l'intérieur. Il résume cette dynamique avec une formule frappante :
Les empires ne s'effondrent pas d'un seul coup... Ils se vident de leur substance, lentement, jusqu'à ce qu'un jour les murs tombent et que tout le monde feigne la surprise. Nous sommes actuellement quelque part au milieu de ce processus.
Des choix stratégiques pointés du doigt
L'attention de l'analyste s'est portée sur le studio suite à une vague de licenciements massifs touchant plus d'un millier d'employés
. La gestion de cette crise a été particulièrement chaotique, l'entreprise ayant dû éteindre un incendie médiatique après avoir renvoyé une personne en phase terminale
. De plus, les déclarations du directeur général Tim Sweeney, affirmant que ces renvois n'avaient aucun lien avec l'intelligence artificielle, suscitent le scepticisme.
Joost van Dreunen souligne que pendant qu'Epic Games semble stagner, de nombreuses entreprises en dehors des États-Unis explorent activement l'intelligence artificielle générative pour innover
.
Le poids des batailles juridiques
Au-delà des erreurs internes, le créateur de Fortnite subit également des pressions externes importantes. L'augmentation globale du coût de la vie impacte le secteur et Epic Games a donc fait le choix d'augmenter les V-bucks
, mais c'est surtout la croisade d'Epic Games contre les détenteurs de plateformes (Apple, Google...) qui pose problème
. Ce déséquilibre des droits et ces luttes incessantes ont considérablement grignoté les bénéfices du studio, tout en faisant exploser ses frais de justice.
Le battle royale était, par exemple, un grand absent du Google Play Store sur Android
pendant des années, faisant potentiellement perdre de l'argent à Epic Games, puisque cela a limité son nombreux d'utilisateurs sur mobile.
Un sursaut est-il encore possible ?
Ce constat se révèle difficile à encaisser pour une entreprise qui semblait autrefois intouchable
. Toutefois, l'espoir demeure. Il est impératif que la direction prenne conscience de sa propre vulnérabilité et trouve un compromis viable pour assainir ses finances. C'est à ce seul prix que le studio pourra garantir la pérennité de Fortnite et continuer à divertir des millions de joueurs à travers le monde
.
Mais Epic Games doit aussi se remettre en question et, peut-être, arrête de chercher à tout prix la collaboration XXL pour faire plaisir à une partie des joueurs, et se recentrer sur le jeu, ce qui a fait son succès il y a quelques années. Un temps où croiser Batman, Neymar, Homer et Jack Sparrow dans la même partie paraissait comme impensable
.
commentaires (2)
En vrai ils devraient remettre les anciennes maps, c était top. Le jeu est parti en cacahuètes
Quand la direction n'a ni queue ni tête et que tu multiplies les collaborations pour la génération tiktok, pas étonnant. J'y ai rejoué y'a pas longtemps, ça reste sympa mais sans plus