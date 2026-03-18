Fortnite fait son grand retour sur le Google Play Store, après des années d'attente

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 mars 2026 à 18h09
Après des années d'absence et de batailles juridiques, Fortnite signe son grand retour sur le Google Play Store. Les joueurs Android pourront retrouver le célèbre Battle Royale dès le 19 mars, une date qui coïncide avec la nouvelle saison et une hausse du prix des V-bucks.
Fortnite fait son grand retour sur le Google Play Store, après des années d'attente
C'est une annonce que les joueurs mobiles n'osaient plus espérer. Après une longue traversée du désert et de multiples rebondissements judiciaires, Epic Games a officialisé le retour de Fortnite sur le vaste catalogue d'applications d'Android. Une nouvelle majeure qui marque la fin d'une ère de privation complexe pour des millions d'utilisateurs à travers le monde.

Une date de sortie imminente pour les joueurs Android

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Dès le 19 mars, il sera de nouveau totalement possible de télécharger le célèbre Battle Royale directement depuis la boutique officielle de Google. Cette annonce inattendue fait suite à une résolution similaire du côté de la marque à la pomme, puisque le jeu avait déjà retrouvé le chemin de l'App Store d'Apple en 2025, mettant ainsi un terme définitif à un lourd bras de fer de cinq années. Le studio américain a d'ailleurs confirmé la nouvelle avec une simple publication sur ses réseaux sociaux officiels.
Cette déclaration laconique mais redoutablement efficace a suffi à enflammer la communauté. Les joueurs n'auront donc pas à patienter des mois interminables pour relancer une partie compétitive sur leur smartphone. Dès le jour J, il suffira de se connecter à son compte pour tenter de décrocher une victoire royale dans les transports en commun ou bien confortablement installé depuis son canapé.

Un calendrier stratégique millimétré pour Epic Games

Cependant, ce retour providentiel ne doit absolument rien au hasard. Il s'inscrit dans un calendrier particulièrement chargé et réfléchi pour Fortnite. En effet, ce déploiement massif sur le Google Play Store coïncide parfaitement avec le lancement très attendu de la toute nouvelle saison du jeu, la deuxième du chapitre 7. Une manière extrêmement habile de maximiser l'engagement des joueurs anciens comme des nouveaux venus.

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Il convient également de souligner avec attention que cette bonne nouvelle s'accompagne d'une pilule un peu plus difficile à avaler pour la communauté fidèle. Ce retour triomphal sur mobile arrive exactement au même moment qu'une augmentation tarifaire notable concernant les V-Bucks, la célèbre monnaie virtuelle du jeu. Si les utilisateurs Android peuvent légitimement se réjouir de retrouver un accès grandement simplifié à leur titre favori, ils devront néanmoins débourser davantage d'argent réel pour acquérir les derniers éléments cosmétiques exclusifs de la boutique en ligne.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Thib (invité) Le 18/03/2026 à 18:33

Epic game est en galère ou quoi, augmentation des vbucks retour sur Androi, sauver le monde free to play, mdrrrr