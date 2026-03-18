Fortnite fait son grand retour sur le Google Play Store, après des années d'attente



le 18 mars 2026 à 18h09 Publié par Corentin Rimbert le 18 mars 2026 à 18h09

Après des années d'absence et de batailles juridiques, Fortnite signe son grand retour sur le Google Play Store. Les joueurs Android pourront retrouver le célèbre Battle Royale dès le 19 mars, une date qui coïncide avec la nouvelle saison et une hausse du prix des V-bucks.