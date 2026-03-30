Le PDG d'Epic Games a réagi au licenciement d'un employé gravement malade



le 30 mars 2026 à 15h03 Publié par Corentin Rimbert le 30 mars 2026 à 15h03

La récente vague de licenciements chez Epic Games a eu des conséquences dramatiques pour un employé atteint d'un cancer en phase terminale. Face à la détresse de sa famille privée d'assurance vie, le PDG Tim Sweeney a publiquement présenté ses excuses et promis de régler la situation.