Le PDG d'Epic Games a réagi au licenciement d'un employé gravement malade

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 30 mars 2026 à 15h03
La récente vague de licenciements chez Epic Games a eu des conséquences dramatiques pour un employé atteint d'un cancer en phase terminale. Face à la détresse de sa famille privée d'assurance vie, le PDG Tim Sweeney a publiquement présenté ses excuses et promis de régler la situation.
Le PDG d'Epic Games a réagi au licenciement d'un employé gravement malade
La récente vague de licenciements massifs chez Epic Games a pris une tournure particulièrement sombre lorsqu'il a été révélé qu'un employé atteint d'un cancer du cerveau en phase terminale figurait parmi les personnes remerciées. Ce drame humain met en lumière les failles du système de santé américain, intimement lié au statut d'employé, et soulève des questions sur la gestion des ressources humaines au sein des grandes entreprises technologiques.

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Un licenciement aux conséquences tragiques

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Mike Prinke, rédacteur technique ayant passé sept années au sein de l'équipe de documentation de l'Unreal Engine, a été frappé par les récentes coupes budgétaires d'Epic Games. L'entreprise a récemment annoncé le départ de plus de mille employés pour compenser une baisse de l'engagement sur Fortnite et des dépenses excessives. Si la direction a promis six mois de couverture maladie et une indemnité de départ, cette mesure s'est avérée dramatiquement insuffisante pour la famille Prinke.

L'épouse de Mike, Jenni Griffin, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour alerter sur leur situation désespérée. La perte de l'emploi de son mari signifiait également la perte de son assurance vie, une sécurité financière cruciale face à l'issue inéluctable de sa maladie.
À cause du licenciement, nous n'avons pas seulement perdu un revenu, nous avons perdu son assurance vie. Et comme sa maladie est désormais considérée comme une condition préexistante, il ne peut pas obtenir de nouvelle couverture.
Elle a expliqué avec émotion devoir faire face à la réalité des frais funéraires, tout en cherchant comment conserver leur logement et protéger leur fils. Selon elle, les collègues de son mari étaient parfaitement au courant de ses traitements médicaux réguliers, conçus pour préserver sa mémoire et maintenir ses performances professionnelles.

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La réponse de Tim Sweeney et d'Epic Games

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L'affaire a rapidement pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, poussant le PDG d'Epic Games à intervenir personnellement. Interpellé sur la plateforme X, Tim Sweeney a tenu à clarifier la situation et à présenter ses excuses publiques pour ce qu'il qualifie d'erreur de gestion.
Epic est en contact avec la famille et va résoudre le problème d'assurance pour eux. Il y a une grande confidentialité autour des informations médicales et cela n'a pas été un facteur dans cette décision de licenciement. Désolé à tout le monde de ne pas avoir reconnu cette situation terriblement douloureuse et de ne pas l'avoir gérée à l'avance
Bien que la direction ait promis de corriger le tir, cet incident souligne la brutalité des procédures de licenciement à grande échelle. Il s'agit de la deuxième réduction d'effectifs majeure pour le créateur de Fortnite en trois ans, après la suppression de huit cent trente postes en 2023. La décision de soutenir financièrement cette famille reste une conclusion positive, mais elle rappelle l'importance cruciale d'une approche plus personnalisée lors des restructurations d'entreprises milliardaires.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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