L'entraînement dans FM27 fait enfin peau neuve avec de nouvelles options

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 09 octobre 2026 à 15h18
Football Manager 27 promet une refonte majeure de son système d'entraînement et introduit l'Efficacité tactique. Fini le hasard, la préparation devient le cœur de votre réussite. Découvrez comment ces nouveautés vont radicalement changer votre façon de gérer votre effectif et d'imposer votre philosophie de jeu.
L'entraînement dans FM27 fait enfin peau neuve avec de nouvelles options

La licence phare de gestion footballistique promet une itération bien plus poussée, immersive et agréable que celle de l'an dernier. Pour Football Manager 27, les développeurs s'attaquent à tous les chantiers, y compris l'un des points qui a le plus crispé les joueurs avec FM26, l'entraînement. Véritable laboratoire de vos futurs succès, ce secteur bénéficie d'une refonte ergonomique majeure et s'offre une place de choix dans la barre de navigation principale. L'idée est de réduire les clics inutiles tout en offrant un contrôle absolu sur la préparation de vos joueurs.

Une interface repensée pour des résultats concrets

La gestion quotidienne de votre effectif devient plus intuitive. Le retour très attendu de la duplication des programmes d'entraînement va faire gagner un temps précieux aux managers virtuels. De plus, l'interface propose désormais des indicateurs visuels clairs sur la charge de travail à venir, permettant de planifier sur le long terme sans épuiser ses joueurs avant les rencontres cruciales.

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La séparation des objectifs est également plus marquée. L'équipe première se concentrera sur la cohésion et la compréhension tactique globale, tandis que les jeunes talents bénéficieront d'un suivi individuel poussé. Vous pourrez ainsi sculpter votre bloc équipe pour qu'il maîtrise parfaitement un pressing intense ou des phases de construction complexes, selon votre vision du football.

L'Efficacité tactique dicte sa loi

La grande révolution de ce FM27 réside dans l'introduction de l'Efficacité tactique. Ce nouveau système évalue la capacité de vos joueurs à assimiler et appliquer vos consignes. Il repose sur quatre piliers : la compréhension tactique, le niveau du joueur, l'adhésion du vestiaire et les informations sur le prochain adversaire.

Votre approche tactique, vos choix de gestion et vos activités de transferts auront tous un impact sur l'efficacité potentielle de votre tactique.

Ces jauges d'efficacité seront visibles partout, de l'écran des tactiques à celui du recrutement. Elles vous indiqueront si votre équipe est réellement capable de jouer comme vous le souhaitez.

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La fin des tactiques miracles

La Complexité tactique vient s'ajouter à cette équation. Elle mesure le volume et la difficulté de vos consignes d'équipe et individuelles. Il faudra désormais faire des compromis. Demander un contre-pressing constant et un jeu fluide à une équipe de division inférieure risque de mener au désastre. Le jeu vous pousse à choisir entre une approche simple et immédiate, ou un système complexe qui demandera des mois de travail avant de porter ses fruits.

Cette exigence se répercute logiquement sur le marché des transferts. Les rapports de vos recruteurs incluront désormais des données sur l'Efficacité tactique. Vous saurez immédiatement si une recrue potentielle peut s'intégrer à votre schéma ou si elle nécessitera une longue période d'adaptation. C'est une approche beaucoup plus authentique de la construction d'un effectif, qui récompensera les managers ayant une vision claire et cohérente de leur projet sportif.

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N'oubliez pas que Sport Interactive nous a déjà présenté d'autres nouveautés, parmi lesquelles :

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Enfin, rappelons que Fm27 sortira le 10 novembre 2026, sur les plateformes habituelles (PC, consoles, mobiles).

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