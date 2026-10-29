FM27 : Où et comment le précommander ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 octobre 2026 à 14h35
Il est d'ores et déjà possible de précommander FM27, qui vient de révéler sa date de sortie. Nous vous expliquons ci-dessous où et comment précommander Football Manager 27.
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FM27 : Où et comment le précommander ?

Après la sortie en demi-teinte de Football Manager 26, il est temps pour les joueurs de se projeter Football Manager 27, qui arrive d'ici quelques jours, et dont le test gratuit, suivi de la bêta, est imminent. Ses précommandes sont également lancées, ce qui permet aux plus impatients de l'acheter dès maintenant et être totalement prêt le jour J. Nous vous expliquons donc dans ce qui suit où et comment précommander FM27, et les divers bonus que vous pourriez récupérer, sans oublier les plateformes, bien entendu. 

Où précommander FM27 ?

FM27 est disponible sur de nombreux sites en précommande, mais prenez-garde, si vous souhaitez bénéficier des 10 % et surtout de l'accès anticipé d'une quinzaine de jours, il faut l'acheter sur un site agréé par SEGA. Même si une liste est disponible ici, vous pouvez le récupérer sur plusieurs sites officiels, sur lesquels nous avons l'habitude d'acheter nos jeux :

  • Steam
  • Epic Games Store
  • Microsoft Store
  • Microsoft Store (version console)
  • PS Store

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Notez qu'à l'heure actuelle il n'est possible de le précommander que sur PC. Mais le titre arrivera bien sur les autres plateformes, à savoir la PS5 et la Xbox Series. Une version dédiée à la Switch sera aussi de la partie, sans oublier la version mobile. Les précommandes de FM27 arriveront également plus tard sur Amazon, par exemple.

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Si vous souhaitez faire encore plus d'économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le proposera aussi avec une réduction. Cependant, l'accès anticipé ne sera pas disponible puisque le jeu vous sera livré à son lancement (ou quelques jours avant). Mais vous pouvez toujours profiter de l'essai gratuit (29 octobre - 3 novembre).

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Football Manager 27 arrivera, pour rappel, le mardi 10 novembre 2026 avec de nombreux changements sur toutes les plateformes citées ci-dessus, à savoir PC (Steam, Epic Games Store et Microsoft Store), PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et la Nintendo Switch 2. Chaque plateforme aura sa version, comme l'an passé, dans le but de proposer une expérience mieux optimisée.

Miniature vidéo

Pour ce qui est des nouveautés et des améliorations de FM27, si vous n'avez pas suivi les dernières actualités, sachez qu'elles sont pléthoriques. Nous avons d'ailleurs consacré divers articles à leur sujet, que vous pouvez retrouver ci-dessous :

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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