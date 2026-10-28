FM27 dévoile Shuffle Draft, la révolution multijoueur tant attendue par les fans

Football Manager 27 s'apprête à redéfinir l'expérience multijoueur avec l'introduction du mode Shuffle Draft. Conçu en partenariat avec FIFAe, ce nouveau format promet des affrontements intenses et stratégiques, bousculant les habitudes des entraîneurs virtuels avides de compétition entre amis ou en ligne.

En plus des très nombreuses améliorations, Football Manager 27 va intégrer une nouveauté majeure pour les amateurs de défis entre amis. Le mode Shuffle Draft, développé en étroite collaboration avec FIFAe, le circuit compétitif officiel de la FIFA, se présente comme une refonte totale de l'expérience classique. L'objectif est de remettre la stratégie au centre des débats et offrir une rejouabilité infinie aux managers virtuels.

Une arène multijoueur hautement personnalisable

Ce nouveau mode de jeu permet de réunir de 2 à 32 participants, que ce soit dans des salons privés entre amis ou face à des adversaires du monde entier. La flexibilité est le maître-mot de cette itération. Les joueurs peuvent opter pour des coupes à élimination directe, des tournois avec phases de poules ou même des saisons complètes sous forme de ligue.

Si le nombre de participants réels est insuffisant, l'intelligence artificielle peut prendre le relais pour compléter les places vacantes, offrant par la même occasion un excellent terrain d'entraînement avant les véritables hostilités.

La mécanique du Shuffle Draft expliquée

Le cœur de cette nouveauté réside dans son système de sélection dynamique. Chaque entraîneur reçoit un ensemble de vingt joueurs, choisit sa recrue, puis fait passer le reste du groupe au manager suivant. Ce système de rotation simultanée élimine les longs temps d'attente souvent reprochés aux anciens modes de draft.

Les listes de joueurs sont générées selon des critères précis, allant du football masculin ou féminin aux jeunes prodiges, en passant par les divisions inférieures. Il est même possible de créer des ensembles sur mesure en filtrant par nationalité, réputation ou caractéristiques spécifiques comme le leadership. Les développeurs précisent d'ailleurs l'intérêt de ce mode pour la partie classique du jeu :

Shuffle Draft vous offrira également la possibilité d'obtenir un aperçu de joueurs que vous songez peut-être à signer dans une carrière solo, voire de trouver de nouvelles cibles à recruter.





Tactique, gestion d'effectif et rebondissements

Une fois la sélection terminée, les managers doivent composer avec des effectifs allant de 14 à 20 joueurs. Contrairement au mode carrière traditionnel, les athlètes récupèrent la totalité de leur condition physique entre chaque rencontre, garantissant ainsi la disponibilité de vos stars à chaque match.

Cependant, la véritable innovation qui risque de bouleverser les tournois est l'introduction du Redraft. Cette option, activable jusqu'à cinq fois par compétition, permet de renvoyer des joueurs sur la liste de draft ou de les exclure définitivement pour tenter d'obtenir de meilleures options.

Une mécanique qui ajoute une tension constante, obligeant les entraîneurs à réévaluer leur effectif après chaque coup de sifflet final. Avec ces ajouts, FM27 promet de longues heures de réflexion et de rivalité, dès le 10 novembre, sa date de sortie sur toutes les plateformes.

Pour ce qui est des nouveautés et des améliorations de FM27, elles sont pléthoriques. Nous avons d'ailleurs consacré divers articles à leur sujet, que vous pouvez retrouver ci-dessous :