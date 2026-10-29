FM27 : Comment accéder à la bêta et à la période gratuite ?

La bêta de FM27 est sur le point d'être lancée sur PC avec une période gratuite. Nous vous expliquons comment jouer en avant-première à Football Manager 2027 et conserver votre progression, pour découvrir toutes les nouveautés avant sa sortie.

Après avoir vu sa licence grandir de manière importante ces dernières années, avec des joueurs de plus en plus nombreux et impliqués, permettant à Football Manager de devenir la référence de la simulation footballistique, Sports Interactive et SEGA ont à cœur de faire aussi bien avec Football Manager 27, qui marque un tournant pour la franchise et qui arrivera au début du mois de novembre 2026.

Après un Football Manager 26 qui aura globalement déçu la communauté, le studio a largement détaillé ses améliorations au fil de nombreux articles, complets, dans le but d'être totalement transparent envers sa communauté. Interface, moteur, jour de match, animations... de nombreux points ont été revus, sans oublier quelques nouveautés, comme un nouveau mode draft, qui devrait faire des heureux. Et pour prouver qu'il a retenu les erreurs, Sports Interactive va plus loin cette année, avec un essai gratuit de FM27 juste avant la sortie ce 10 novembre, ouvert à tous les joueurs sur PC. Si vous souhaitez y prendre part, pour découvrir FM27 en avance, nous vous expliquons comment faire.

Comment accéder au test gratuit de FM27 ?

Pour cela, sachez qu'une période gratuite est mise en place du 29 octobre au 3 novembre pour tous, sur PC (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). Il vous suffit de vous rendre sur le store de votre choix, à partir de 19 heures, pour tenter cette grande aventure.

Une fois l'accès gratuit fini, vous devez obligatoirement avoir précommandé le jeu pour continuer à y jouer. Pas de panique, si ce n'est pas encore le cas, sachez que vous pouvez encore le faire et profiter de la bêta, jusqu'à la sortie de Football Manager 27, simplement en l'achetant chez un partenaire. Votre progression sera d'ailleurs conservée. Vous pourrez notamment en profiter grâce à Steam, l'Epic Games Store ou encore le Microsoft Store. Malheureusement, même si FM27 sortira aussi sur PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et dans sa version Touch sur Nintendo Switch et les appareils iOS et Android via Netflix, la période gratuite et l'accès anticipé ne sont disponibles que sur PC.

Comment accéder à la bêta/l'accès anticipé de FM27 ?

Que ce soit pour la période gratuite ou si vous l'avez précommandé par le biais de Steam ou l'Epic Games Store, sachez que vous n'aurez qu'à redémarrer votre launcher pour lancer le téléchargement. Si vous l'avez précommandé sur un site partenaire, voici la marche à suivre une fois la période de gratuité finie :

Sur Steam Rendez-vous dans l'onglet « Jeux », en haut à gauche. Cliquez sur « Activer un produit sur Steam ». Entrez le code que vous avez reçu par mail. Cliquez sur suivant pour valider.

Sur Epic Games Cliquez sur votre profil en bas à gauche. Cliquez sur « Utilisez un code ». Entrez le code que vous avez reçu par mail. Cliquez sur activer pour valider.



En jeu, si vous rencontrez en problème ou décelez un potentiel bug ou exploit, n'hésitez pas à remonter l'information afin qu'elle soit corrigée. Vous pouvez notamment le faire via le compte Twitter officiel.

La sortie mondiale de Football Manager 27 est prévue le 10 novembre, sur PC, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Swith et mobile. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose, sur PC, pour la somme de 35,49 € au lieu de 60 €, soit 41 % de réduction. Les bonus de précommande, dont la bêta, ne sont pas compris.

Pour ce qui est des nouveautés et des améliorations de FM27, si vous n'avez pas suivi les dernières actualités, sachez qu'elles sont pléthoriques. Nous avons d'ailleurs consacré divers articles à leur sujet, que vous pouvez retrouver ci-dessous :