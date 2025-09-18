Football Manager 26 : On sait quand la version Nintendo Switch sortira

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 septembre 2025 à 16h35
La saga de gestion footballistique revient dès le 4 novembre sur PC, consoles et mobiles. Mais les joueurs Switch devront patienter un mois de plus pour profiter de FM26.
Football Manager 26 : On sait quand la version Nintendo Switch sortira
Après l'annulation de l'édition 2025, Football Manager 26 marque le grand retour de la licence, d'autant plus que ce nouvel épisode sera marqué par de nombreux ajouts et améliorations. Attendu pour le 4 novembre 2025 sur PC, consoles et mobiles via Netflix, le titre déclinera aussi sa version allégée, FM26 Touch, pensée pour la Nintendo Switch.

Un lancement différé sur la console de Nintendo

Sports Interactive a confirmé que Football Manager 26 Touch sortira le 4 décembre en version numérique sur Switch. Les autres supports bénéficieront donc d'une sortie anticipée d'un mois. Une stratégie qui permet au studio de peaufiner l'optimisation sur la console hybride.

Miniature vidéo

À ce jour, aucune annonce officielle n'a été faite concernant une éventuelle version prévue pour la Nintendo Switch 2. Le studio promet toutefois d'en dire plus dans les prochaines semaines, laissant espérer des informations avant la sortie du jeu. Il n'est pas impossible que la version consoles sortent sur Switch 2, puisque la dernière console de Nintendo est bien plus puissante que son aînée.

FM26 promet de grands changements

Pour ce nouvel épisode, les joueurs bénéficieront d'un nouveau moteur de jeu, ce qui a permis d'en faire une refonte totale. Le gameplay lors des matchs, toute l'interface utilisateurs, l'ajout du football féminin... En bref, ce FM26 s'annonce comme un tournant pour la franchise, et c'est la raison pour laquelle Sports Interactive a tenu à ce que son nouveau jeu soit parfait, ce qui a conduit à son annulation, l'an dernier. 

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Rendez-vous donc le 4 novembre sur PC et console, avec un accès anticipé et la possibilité de le précommander dès maintenant. Pour la Switch (et peut-être la Switch 2), rendez-vous un mois plus tard, le 4 décembre.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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