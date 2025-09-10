Football Manager 26 montre sa nouvelle interface, et c'est encore un grand oui

Sports Interactive va proposer un tout nouveau jeu avec FM26, et le montre jour après jour. Cette fois, c'est l'interface qui est mise au centre d'une vidéo, et cela semble très prometteur.
S'il y a bien une chose qui peut paraître brouillonne dans Football Manager, c'est la gestion des menus. Ils sont logiquement nombreux, mais la navigation peut être parfois complexe notamment pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés avec la franchise. Pour FM26, les choses vont changer.
Ce n'est pas que le gameplay qui va drastiquement évoluer, c'est tout le jeu, IU compris.
FM 26 présente sa nouvelle interface utilisateur
Après avoir présenté la nouvelle gestion des matchs
, qui a bluffé tout le monde, Sports Interactive s'attaque aux différents menus de FM26
, avec en ligne de mire la réorganisation pure et simple, basée sur le retour de la communauté, pour mieux s'y retrouver. Pêle-mêle, voici les changements auxquels nous aurons droit :
- Les informations seront mieux affichées, pour que tout soit plus clair, tout est réuni en différentes dalles
- Une barre de navigation plus logique qui rassemble les points essentiels (effectif, recrutement, jour de match, club et carrière)
- Chacun de ces menus aura ensuite des sous-menus
- La navigation entre chaque menu sera plus rapide et simple de compréhension
- Il sera possible de personnaliser vos menus en fonction de vos priorités ou besoin
- Un système de signet permettra de retrouver facilement les menus que vous utilisez le plus
- L'outil de recherche a aussi été revu pour être plus fonctionnel
Vous pouvez voir tout cela en vidéo :
D'autres informations seront partagées par rapport à FM26 ces prochaines semaines, en attendant sa sortie et nous vous les relayerons bien évidemment. Quoi qu'il arrive, cet épisode sera très attendu, et risque encore de battre des records.
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