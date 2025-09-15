FM26 fait l'annonce tant attendue en dévoilant une nouveauté majeure

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 septembre 2025 à 17h49
C'était attendu et c'est maintenant officiel, Football Manager 26 va implanter une fonctionnalité promise il y a quelque temps, dans le but d'étendre drastiquement les possibilités.
FM26 fait l'annonce tant attendue en dévoilant une nouveauté majeure
Annoncé il y a environ 4 ans, le football féminin n'était pas encore disponible dans la saga Football Manager, le temps que les équipes puissent travailler comme il le faut pour l'implanter parfaitement. Alors que la communication autour de FM26 a largement accéléré ces derniers jours avec plusieurs annonces de taille, Sports Interactive revient déjà en officialisant la présence du foot féminin dans cet opus.

Le football féminin débarque

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3 continents, 11 pays, 14 championnats, voilà ce qui attend les joueurs et les joueuses qui se lanceront dans une carrière au sein du football féminin. Un joli lancement qui promet d'être assez complet en rassemblant les États-Unis, l'Europe et l'Australie, pour une nouvelle expérience. Avec le nouveau moteur de jeu, la nouvelle interface et bien d'autres choses en plus du football féminin, ce FM26 s'annonce comme un réel changement dans la franchise.

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Aucune autre information n'a été communiquée, mais nous aurons de nouvelles informations très vite, sur ce point, mais aussi sur d'autres aspects du jeu qui vont changer. Après une longue attente, à cause de l'annulation du FM25, nul doute que les joueurs seront au rendez-vous. 

FM26 à un tournant

Sports Interactive travaille depuis un long moment sur ce virage majeur dans la saga, permettant de rendre la licence encore meilleure qu'elle ne l'était. La date de sortie de FM26 est programmée pour le 4 novembre, et vous pouvez d'ores et déjà le précommander, permettant d'avoir une petite remise. Nous ne manquerons pas de vous relayer toutes les informations autour du jeu, n'hésitez donc pas à nous suivre sur les réseaux sociaux.

Miniature vidéo

Notre partenaire Instant Gaming, lui, ne tardera pas à vous le proposer avec une réduction. En attendant, si vous êtes un féru de Football Manager, nous vous donnons la possibilité de jouer avec la base de données de FM 25 dans FM 2024. Sinon retrouvez notre liste des meilleures pépites de FM24, mais aussi des agents libres.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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