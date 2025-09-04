FM26 montre ses premières images, elles sont impressionnantes (et magnifiques)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 septembre 2025 à 16h11
Après l'avoir officialisé il y a quelques semaines Football Manager 26, Sports Interactive et SEGA ont dévoilé les premières images de gameplay, et les joueurs risquent d'être choqués de ces changements.
FM26 montre ses premières images, elles sont impressionnantes (et magnifiques)
Après un FM25 annulé, la communauté attend de pied ferme ce nouvel épisode, qui vient donc après deux ans de disette. Après avoir rassuré les joueurs avec une première communication, les développeurs reviennent avec une vidéo de gameplay qui montre les changements en match dans FM26, permis grâce au nouveau moteur de jeu, Unity.

FM26 change de gameplay

fm26-1
La vidéo est uniquement concentrée sur le « jour de match », c'est-à-dire le moment où les joueurs sont sur le terrain. Toute cette partie a été revue et proposera des animations bien plus réalistes, ce qui plaira à une partie des joueurs, quand l'autre regrettera l'aspect arcade qui disparaît. Cela permettra de profiter de nombreux mouvements inédits, mais aussi d'une immersion un peu plus importante, avec le banc de touche qui est visible est réactif, et un public plus vivant.

La vidéo précise que les images ne sont pas le résultat final et que celui-ci pourrait changer. Dans tous les cas, le virage promis par les développeurs avec ce nouvel épisode est bien ressenti.

Miniature vidéo

Plus d'informations à venir

Aucune autre information n'a été communiquée au sujet de FM26. Il faudra donc patienter encore quelques semaines, tout au plus, pour en savoir davantage sur les autres changements de FM26, qui ne devrait en rien ressembler à FM24. Sports Interactive s'étalera sur les points forts courant septembre, et octobre.

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Pour la date de sortie, rien n'a été officialisé. Mais si nous nous referons aux habites du studio, FM26 sortira en novembre, potentiellement durant la première quinzaine. Quoi qu'il en soit, nous continuerons de vous relayer les nouvelles autour du jeu. N'hésitez pas à nous indiquer dans l'espace commentaire si vous êtes ravis ou non de ce nouveau gameplay.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (4)

Avatar Corentin
Corentin Le 05/09/2025 à 12:06

Nous n'avons pas encore les informations concernant les plateformes et les versions. Mais une version Switch 2 est possible oui

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Sco5 (invité) Le 05/09/2025 à 11:54

Sortira t'il en version touch pour la switch portable ?

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FM Player (invité) Le 04/09/2025 à 21:13

Ca a l'air très sympa mais je suis curieux de connaître la configuration PC à avoir

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MM10 (invité) Le 04/09/2025 à 16:40

Si c'est fluide ça va être incroyable 😍