FM26 : Où et comment le précommander ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 11 septembre 2025 à 18h05
Il est d'ores et déjà possible de précommander FM26, qui vient de révéler sa date de sortie. Nous vous expliquons ci-dessous où et comment précommander Football Manager 26.
FM26 : Où et comment le précommander ?
Après l'annulation de FM25, il est temps pour les joueurs de se projeter doucement, mais sûrement, sur le futur de la franchise. Football Manager 26 va bien, il a déjà dévoilé plusieurs de ses facettes et sa date de sortie. Ses précommandes sont également lancées, ce qui permet aux plus impatients de l'acheter dès maintenant et être totalement prêt le jour J, dans moins de deux mois à l'heure où ces lignes sont écrites.

Nous vous expliquons donc dans ce qui suit où et comment précommander FM26, et les divers bonus que vous pourriez récupérer, sans oublier les plateformes, bien entendu. 

Où précommander FM26 ?

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FM26 est disponible sur de nombreux sites en précommande, mais prenez-garde, si vous souhaitez bénéficier des 10 % et surtout de l'accès anticipé d'une quinzaine de jours, il faut l'acheter sur un site agréé par SEGA. Même si une liste est disponible ici, vous pouvez le récupérer sur plusieurs sites officiels, sur lesquels nous avons l'habitude d'acheter nos jeux :
  • Steam
  • Epic Games Store
  • Microsoft Store
  • Microsoft Store (version console)
  • PS Store
Notez qu'à l'heure actuelle il n'est possible de le précommander que sur PC. Mais le titre arrivera bien sur les autres plateformes, à savoir la PS5 et la Xbox Series. Une version dédiée à la Switch sera aussi de la partie, sans oublier la version mobile accessible via Netflix. Les précommandes de FM26 arriveront également plus tard sur Amazon.

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Si vous souhaitez faire encore plus d'économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le proposera aussi avec une réduction. Cependant, l'accès anticipé de deux semaines qui est permis avec la plupart des précommandes ne sera pas disponible puisque le jeu vous sera livré à son lancement (ou quelques jours avant).

Football Manager 26 arrivera, pour rappel, le mardi 4 novembre 2025 avec de nombreux changements, que ce soit au niveau de l'interface ou du jour de match, sur toutes les plateformes citées ci-dessus, à savoir PC (Steam, Epic Games Store et Microsoft Store), PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et la Nintendo Switch. Chaque plateforme aura sa version, comme l'an passé, dans le but de proposer une expérience mieux optimisée.

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