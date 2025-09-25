FM26 dévoile encore des nouveautés, la hype monte

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2025 à 17h49
Sports Interactive a publié une nouvelle vidéo qui fait le tour des nouveautés de Football Manager 26 lors des matchs, et nul doute que l'excitation va monter du côté des joueurs.
FM26 dévoile encore des nouveautés, la hype monte
Après avoir révélé brièvement son nouveau gameplay, puis son interface, FM26 avait partagé sa date de sortie, tout en continuant de nous en dire plus sur son contenu. Alors que celle-ci arrive doucement, une nouvelle vidéo vient approfondir les changements et améliorations lors des matchs, qui n'auront rien à voir ni à envier aux précédents opus. Voyons cela ensemble. 

Les nouveautés des matchs dans FM26

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Comme vous avez déjà dû le voir, le jour de match sera totalement repensé, grâce au nouveau moteur de jeu qui permet d'être plus ambitieux. Par exemple, plusieurs centaines de nouvelles animations ont été ajoutées, permettant d'augmenter le réalisme lors des duels, des frappes ou des faits de jeu. Celles-ci ont été directement capturées dans de véritables stades grâce à l'outil Hawk-Eye Innovations, qui rendra les mouvements plus authentiques. De plus, de nouveaux angles de caméra ont été implantés pour offrir des images inédites. Tout cela sera également valable pour le football féminin, naturellement.

Mais ces améliorations ne s'arrêtent pas qu'à des détails visuels. Les développeurs expliquent également que le gameplay sera plus juste, avec à titre d'exemple des joueurs offensifs qui seront « mieux équipés pour jauger leurs adversaires avant de les affronter », dans le but de limiter les pertes de balles bêtement. L'intelligence des joueurs a été réhaussée, pour mieux correspondre avec leurs statistiques.

Miniature vidéo

FM 26 se veut authentique

Enfin, l'audio est également bénéficiaire de ces améliorations pour retranscrire une ambiance plus réaliste, et les ralentis seront plus poussés, pour mieux voir l'action notamment lors des buts, avec l'objectif de vous offrir le meilleur spectacle. En bref, l'authenticité sera au cœur de FM26, même avec des stades retravaillés, comme nous le voyons dans la vidéo.

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Corentin Rimbert (Corentin)

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commentaires (3)

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Squme (invité) Le 29/09/2025 à 20:33

J'attends trop fm la !!

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Kratosdu13 (invité) Le 26/09/2025 à 07:16

Perso jen ai rien a faire des graphisme, je ne regarde jamais les actions et ralentis. Ce que j'aime c'est la gestion, la simulation, la réflexion, les choix tactique bref la logique du jeu

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Jijou (invité) Le 25/09/2025 à 18:44

J'ai vraiment hâte ! J'ai même relancé une partie sur le 24 y'a qlq semaines