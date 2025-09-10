FM26 dévoile sa date de sortie

Excellente nouvelle pour les amateurs de foot, puisque FM26 vient de dévoiler sa date de sortie, qui n'est pas surprenante. Rendez-vous cet automne pour découvrir, très probablement, la meilleure version de la licence.

Date de sortie de FM26

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Instant Gaming, lui, ne tardera pas à vous le proposer avec une réduction

Comme très souvent pour Sports Interactive et SEGA, le mois de septembre rime avec annonces pour. Et cette année semble bien plus heureuse que la dernière, puisqu'il n'y a (pour le moment) aucun report, mais que des bonnes nouvelles. Après avoir partagé les images du jour de match, et la refonte de l'IU, c'est laqui vient d'être officialisée.Depuis deux ans maintenant, le studio ne cesse de préciser que le prochain épisode de la saga, qui devait être FM25,, avec de multiples nouveautés majeures, permises grâce à un nouveau moteur de jeu. C'est d'ailleurs cette raison qui a déclenché l'annulation de Football Manager l'an dernier, pour laisser plus de temps aux équipes.semble donc prêt puisque après avoir donné un bel aperçu, les développeurs ont révélé queCôté plateforme nous n'avons eu aucune confirmation à l'heure actuelle, mais nous devrions a minima le retrouver sur PC, PS5 et Xbox Series. Il pourrait aussi arriver sur d'autres supports, comme la Nintendo Switch, sans oublier sa potentielle présence dans le Game Pass dès le lancement.Outre le nouveau moteur de jeu qui permet des graphismes et améliorations plus poussés, et l'interface qui a été totalement revues, nous n'avons pas d'autres informations. Sports Interactive les partagera, comme souvent, au compte-gouttes ces prochaines semaines, et nous ne manquerons pas de vous les relayer, bien évidemment. Notez que le foot féminin pourrait être intégré cette année.Rendez-vous donc dès, la référence de la simulation footballistique. Les précommandes ouvriront d'ici peu de temps, mais vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam dès maintenant. Notre partenaire