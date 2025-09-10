FM26 dévoile sa date de sortie

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 septembre 2025 à 17h38
Excellente nouvelle pour les amateurs de foot, puisque FM26 vient de dévoiler sa date de sortie, qui n'est pas surprenante. Rendez-vous cet automne pour découvrir, très probablement, la meilleure version de la licence.
FM26 dévoile sa date de sortie
Comme très souvent pour Sports Interactive et SEGA, le mois de septembre rime avec annonces pour Football Manager. Et cette année semble bien plus heureuse que la dernière, puisqu'il n'y a (pour le moment) aucun report, mais que des bonnes nouvelles. Après avoir partagé les images du jour de match, et la refonte de l'IU, c'est la date de sortie de Football Manager 26 qui vient d'être officialisée. 

Date de sortie de FM26

Depuis deux ans maintenant, le studio ne cesse de préciser que le prochain épisode de la saga, qui devait être FM25, lancera un nouveau cycle, avec de multiples nouveautés majeures, permises grâce à un nouveau moteur de jeu. C'est d'ailleurs cette raison qui a déclenché l'annulation de Football Manager l'an dernier, pour laisser plus de temps aux équipes. FM26 semble donc prêt puisque après avoir donné un bel aperçu, les développeurs ont révélé que la date de sortie de FM26 est programmée pour le mardi 4 novembre 2025

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Côté plateforme nous n'avons eu aucune confirmation à l'heure actuelle, mais nous devrions a minima le retrouver sur PC, PS5 et Xbox Series. Il pourrait aussi arriver sur d'autres supports, comme la Nintendo Switch, sans oublier sa potentielle présence dans le Game Pass dès le lancement. 

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Outre le nouveau moteur de jeu qui permet des graphismes et améliorations plus poussés, et l'interface qui a été totalement revues, nous n'avons pas d'autres informations. Sports Interactive les partagera, comme souvent, au compte-gouttes ces prochaines semaines, et nous ne manquerons pas de vous les relayer, bien évidemment. Notez que le foot féminin pourrait être intégré cette année. 

Miniature vidéo

Rendez-vous donc dès le 4 novembre 2025 sur PC et consoles pour découvrir Football Manager 26, la référence de la simulation footballistique. Les précommandes ouvriront d'ici peu de temps, mais vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits sur Steam dès maintenant. Notre partenaire Instant Gaming, lui, ne tardera pas à vous le proposer avec une réduction.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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Zidane (invité) Le 10/09/2025 à 18:35

Petite coquille dans l'introduction, il manque nouvelle (j'imagine)