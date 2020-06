Date de sortie, trailer, gameplay, informations et détails, retrouvez tout ce qu'il y a à savoir à propos de FIFA 21, le nouvel opus de la franchise d'EA Sports.

Date de sortie FIFA 21

Les différentes éditions de FIFA 21

Nouveautés FIFA 21

Bandes-annonces et gameplay de FIFA 21

Sur quelles plateformes sera disponible FIFA 21 ?

Après plusieurs épisodes en deçà des attentes, Electronic Arts est, encore une fois, attendu au tournant par toute la communauté. Entre les améliorations demandées pour les différents modes multijoueur (FUT, Club Pro, etc.) et solo (mode Carrière notamment) en plus des problèmes pointés de longue date, les développeurs ont de quoi faire pour satisfaire, enfin, les joueurs de. Retour sur toutes les informations à savoir quant à FIFA 21 , mais aussi toutes les nouveautés.Voici une question que de nombreux futurs joueurs doivent se poser. Sachez qu'Electronic Arts a d'ores et déjà partagéde l'opus version 2020-2021, qui verra le jour plus tard que prévu. Cette année, le titre est attendu le. Il sera possible d'y jouer dès le 6 en accès anticipé pour celles et ceux l'ayant précommandé.Si vous souhaitezpour profiter de ces trois jours d'accès anticipé, mais aussi des divers bonus en fonction de l'édition choisie, nous vous proposons de vous rendre directement sur notre article dédié ( ici ) afin d'avoir tous les détails des trois éditions proposées par EA.Malheureusement, à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas encore quelles sont les nouveautés majeures de. Les développeurs nous en diront plus au cours de l'été, en présentant en détail chacun des modes majeurs. Nous mettrons naturellement cet article et cette partie à jour dès lors que les informations seront communiquées.Pour le moment, nous ne disposons que d'une seule bande-annonce, qui met également en valeur Madden 21. Dans celle-ci, les performances des consoles next-gen sont mises en exergue.Étant donné que la PS5 et la Xbox Series X sortiront en fin d'année 2020,se rendra disponible sur ces plateformes, en plus des habituelles, c'est-à-dire PC, Xbox One, PS4 et Nintendo Switch (dans une version allégée).Notez que si vous achetez sur l'une des consoles de la génération actuelle, la copie de la console next-gen sera gratuite.Cet article sera mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations seront partagées.