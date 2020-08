Quand sera disponible la démo de FIFA 21 ?

Avant le lancement dans le grand bain, Electronic Arts propose à ses joueurs, permettant d'avoir un premier aperçu des nouveautés dude l'année, en améliorant potentiellement certains points, selon les retours de la communauté.Sin'a pas encore été mentionnée et n'est de ce fait pas encore datée, étant donné que nous connaissons la date de sortie, il est ainsi envisageable de deviner quand sortira cette. En effet, chaque année,sort un peu plus deux semaines avant le grand lancement de, le mardi (sauf en 2018, où la démo est sortie le jeudi).De ce fait, puisquedevrait arriver sur toutes les plateformes ce 9 octobre,, soit d'ici quelques semaines. Toutefois, il est possible que celle-ci soit lancée plus tard, et reste disponible moins de temps qu'à l’accoutumée. Electronic Arts devrait nous donner de plus amples informations dans les jours qui arrivent, étant donné que de nombreux détails inédits seront donnés durant tout ce mois d'août, sur les différents modes qui composeront ceNous ne manquerons pas de mettre cet article à jour dès lors que nous aurons davantage d'informations.Pour rappel,arrivera sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch dès le 9 octobre, et plus tard sur PS5 et Xbox Series X. Notez que vous pouvez dès à présent le précommander via notre partenaire