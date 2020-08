FIFA 21 : Le mode Carrière présente ses nouveautés en vidéo

le précommander à moindre coût sur PC grâce à notre partenaire Instant Gaming

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après avoir annoncé quelles seraient les nouveautés majeures du mode Carrière de, dont un récapitulatif est disponible ici , les joueurs attendaient impatiemment le partage de la bande-annonce, espérant au passage quelques surprises. Ces dernières n'ont malheureusement pas été de la partie, et EA s'est contenté d'une vidéo de deux minutes et trente secondes pour aborder de manière hâtive ses nouveautés.Ainsi, comme nous le savions déjà,alors que. Toujours lors des mercatos, si vous proposez un échange de joueur à votre interlocuteur, celui-ci pourra choisir le joueur qu'il veut intégrer dans le deal.De plus, les entraînements seront plus poussés.contre cinq à l'heure actuelle. Le changement de poste fera également son arrivée, permettant de convertir un défenseur latéral en ailier, à titre d'exemple. L’IA a également été améliorée, que ce soit en attaque ou en défense, avec normalementVous pouvez voir tous ces changements dans la bande-annonce ci-dessous, qui n'aura pas manqué de décevoir les joueurs, qui en attendaient un peu plus de la part d'Electronic Arts.arrivera pour rappel le 9 octobre 2020 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il arrivera plus tard sur Xbox Series X et PS5. Vous pouvez, si vous le souhaitez, d'ores et déjà