Configurations PC FIFA 21

Configuration minimale

Système d'exploitation : Windows 10 - 64-Bit

Windows 10 - 64-Bit Processeur : Core i3-6100 @ 3.7GHz ou AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz

Core i3-6100 @ 3.7GHz ou AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GTX 660 2GB ou AMD Radeon HD 7850 2GB

NVIDIA GTX 660 2GB ou AMD Radeon HD 7850 2GB Espace disque : 50 GB d'espace disque disponible

Configuration recommandée

Système d'exploitation : Windows 10 - 64-Bit

Windows 10 - 64-Bit Processeur : Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz

Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz Mémoire vive : 8 GB de mémoire

8 GB de mémoire Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X

NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X Réseau : Connexion internet haut débit

Connexion internet haut débit Espace disque : 50 GB d'espace disque disponible

notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur PC pour la somme de 46,89 €

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme chaque année, l'opus annuel de FIFA sera lancé sur la quasi-totalité des plateformes, pour qu'un maximum de joueurs puisse profiter de la simulation footballistique. De ce fait, l'irétaration pour cette saison 2020-2021 arrivera sur PC, par le biais d'Origin, le launcher d'Electronic Arts, mais aussi Steam, puisque de nombreux jeux de l'éditeur rejoignent la plateforme de Valve depuis maintenant de nombreux mois.À quelques jours de la sortie du titre, il est temps de se pencher sur les configurations minimale et recommandée, afin de profiter comme il se doit du jeu, qui, comme attendu, ne sera pas très gourmand. Dans sa version recommandée, qui permet de profiter de graphismes sans restriction particulière, il est demandé d'être en possession d'un Intel i5-3550 @ 3.40GHz ou un équivalent pour le processeur, et d'une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 670, ou équivalent. 8 Go de mémoire vive et 50 Go d'espace libre sont requis.Pour rappel, FIFA 21 arrivera dans un premier temps sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, avant de débarquer sur PS5 et Xbox Series X/S, lorsqu'elles seront disponibles. Si vous souhaitez, d'ores et déjà, le précommander,