FIFA 21 : Détail des différentes éditions et précommandes

En marge de l'officialisation de FIFA 21, Electronic Arts a levé le voile sur la composition des différentes éditions, lesquelles sont d'ores et déjà disponible à la précommande.

Détails des différentes éditions de FIFA 21

Édition Standard

3 packs FUT 21 Or rares (1 par semaine pendant 3 semaines)

Star de la couverture en prêt (pour 5 matchs FUT)

Choix de joueur ambassadeur FUT (Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT)

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale

Édition Champions

3 jours d’accès en avant-première (jouez à partir du 6 octobre)

12 packs FUT 21 Or rares (1 par semaine pendant 12 semaines)

Star de la couverture en prêt (pour 5 matchs FUT)

Talent local en mode Carrière (jeune prometteur local au potentiel de classe internationale)

Choix de joueur ambassadeur FUT (Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT)

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale

Édition Ultimate

3 jours d’accès en avant-première (jouez à partir du 6 octobre)

Talent local en mode Carrière (jeune prometteur local au potentiel de classe internationale)

24 packs FUT 21 Or rares (2 par semaine pendant 12 semaines)

Star de la couverture en prêt pour 5 matchs FUT

Choix de joueur ambassadeur FUT (Choisissez 1 des 3 éléments joueur pour 3 matchs FUT)

Maillots FUT et éléments Stade en édition spéciale

Disponible dès le 9 octobre prochain sur toutes les plateformes, les futurs joueurs de FIFA 21 peuvent déjà précommander le titre dans l'une des quatre éditions proposées.