FIFA 21 : Toutes les nouveautés du mode FUT

Le mode Coop

Fut Events

La personnalisation totale du stade

Autres nouveautés FUT 21

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les nouvelles étaient attendues par toute une communauté, puisque le mode FUT est l'un des plus populaires de la licence. Après une édition 2019-2020 de tous les records, Electronic Arts va tenter de faire encore mieux. Pour cela, de nouvelles fonctionnalités ont été implantées, et certains points améliorés. Retour sur toutesComme nous le savions déjà, il sera possible de, en Division Rivals, Clash d'équipes ou FUT Friendlies. Notez que seul un certain nombre de matchs peuvent être joués en Clash d'équipes. Pour le mode Division Rivals, le matchmaking se basera sur le meilleur joueur. EA a fait en sorte que le mode Coop ne soit pas un accélérateur majeur pour améliorer le classement. Finalement, il sera possible d'activer ou désactiver une option pour les joueurs seuls afin de ne pas tomber contre une équipe de deux.Outre la coopération, EA a mis en place des événements communautaires, que les joueurs pourront réussir en réalisant divers objectifs lors de leurs matchs. Plus les joueurs rempliront les objectifs, plus les récompenses seront nombreuses.Ce n'est toutefois pas tout, puisque les joueurs pourront décider de rejoindre une des équipes qui devront s'affronter pour obtenir encore plus de récompenses. Cinq équipes seront proposées, avec des récompenses et objectifs différents. Le joueur pourra choisir celle qu'il préfère. Les grands gagnants pourront obtenir encore plus d'éléments de personnalisation pour leur club.Dans, les joueurs pourront totalement personnaliser l'arène dans laquelle ils évoluent. Plus vous jouerez, plus vous aurez de possibilités dans la personnalisation de votre stade. Le tout premier qui sera disponible sera le FUT Stadium. Au fil du temps, vous pourrez modifier l'écusson, le ballon, les kits, la célébration, le tifo, le thème du stade, les chants de la foule et la couleur de la peinture de base de votre stade. Cependant, il sera également possible de donner un surnom à votre club, de changer l'emplacement du tifo ou encore de modifier les effets sonores et visuels des buts. Bref, vous pourrez faire de votre stade l'antre qui vous ressemble.Pour celles et ceux préférant évoluer dans un stade connu, il sera toujours possible de choisir un stade emblématique, comme l'Allianz Arena, le Camp Nou, Santiago-Bernabéu ou encore Wembley.Pour les joueurs solo habitués à jouer contre l'IA, la transition vers des matchs en ligne devrait être plus simple, puisque EA tente de mettre en place un matchmaking basé sur vos performances afin de vous faire affronter un joueur de votre niveau, grâce aux résultats de vos trente premiers matchs en Clash d'équipes.Les menus du jeu ont également été revus, alors que les cartes formes et entraînement disparaissent. Lors du coup d'envoi d'un match, tous les joueurs verront leur forme être au maximale.Finalement,, comprenant notamment Eric Cantona, Samuel Eto'o, Philip Lahm ou encore Xavi.Il sera possible de découvrir tout cela dès le 9 octobre, date de sortie de FIFA 21 sur PC, PS4, Xbox One et Xbox One.