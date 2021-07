FIFA 21 : Un entrepôt en Ukraine était rempli de PS4 pour farmer des crédits FIFA

Instant Gaming vous le proposant sur PC pour la somme de 44,99 € au lieu de 59,95 €, soit 25 % de réduction.

Le Service de sécurité de l'Ukraine a récemment annoncé avoir débusqué une « ferme minière » qui faisait, selon les premières informations, de l'extraction de cryptomonnaie via des PS4. Toutefois, il s'avère que la cryptomonnaie n'a rien à voir là-dedans,Selon les éléments apportés par le journal économique ukrainien Delo Il semblerait que les auteurs aient créé un script permettant de contrôler ces PS4 via un PC afin de faire augmenter rapidement les crédits et les cartes intéressantes. Une fois qu'un compte était muni d'une somme de crédits conséquente et de quelques cartes, celui-ci était vendu sur le marché noir.Bien que ce genre de procédé (achat ou revente de compte et/ou crédits) soit interdit, nombreux sont les joueurs qui continuent de faire ce genre de choses, malgré les risques de bannissement et la prévention d'Electronic Arts à ce sujet. Il n'est pas rare de voir des réseaux de minages pour les cryptomonnaies être démantelés,Pour finir, concernant l'actualité de FIFA, sachez que le nouvel opus a été récemment annoncé et promet des changements majeurs. Sa sortie est programmée pour le 1er octobre 2021.