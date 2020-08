FIFA 21 : Le gameplay au centre d'un nouveau trailer

Bande-annonce de gameplay et nouveautés de FIFA 21

À deux mois de la sortie de, les informations sont encore maigres, et les images rares. Une seule bande-annonce a été partagée en juillet, accompagnée de quelques informations, qui n'a évidemment pas suffi à la communauté. Pour combler leur attente,, lequel permet de faire connaissance avec quelques-unes des nouvelles fonctionnalités et autres améliorations.Au programme de cette nouvelle séquence, nous avons pu voir en action la nouvelle façon de dribbler, permettant des mouvements de jambes plus rapides inspirés des dribbles de certains joueurs les plus talentueux du monde. Pour construire vos attaques plus facilement,La physique des joueurs, et notamment les coups d'épaules, a été retravaillée, dans le but d'avoir un rendu plus réaliste, et éviter que des joueurs s'écroulent de manière exagérée. Les comportements défensifs seront également plus réalistes, en adéquation avec le physique et les capacités des joueurs. EA Sports indique également que l'un des objectifs était de rendre les passes plus intelligentes. De ce fait,, et auront la possibilité de distiller quelques caviars. Toutes les nouveautés sont présentées en vidéo ci-dessous, ou disponibles avec plus de détails dans un pitch note sur le site officiel L'une des fonctionnalités qui n'a pas manqué de faire réagir la communauté est, de trente secondes maximum, afin de connaitre meilleur sort, notamment lors d'un face-à-face avec le gardien, qui a conduit à un arrêt ou un tir non cadré. Cependant, son utilisation sera limitée au mode Coup d'envoi, afin que les joueurs n'en abusent pas., sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Il sera lancé sur les next-gen une fois que ces dernières seront disponibles.