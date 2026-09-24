FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes du mode Carrière

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 24 septembre 2026 à 13h26
Retrouvez la liste des pépites du mode Carrière de FC 27, de jeunes joueurs à fort potentiel ayant les capacités de devenir de futures stars du football.
FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes du mode Carrière

Afin de vous mâcher le travail, nous vous avons sélectionné les cinq meilleurs profils par poste. Ces jeunes pépites FC 27 sont triées en fonction de leur potentiel, ces dernières étant toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 en ayant une valeur n'excédant pas les 15 millions d'euros. La majorité de ces joueurs à très fort potentiel seront en mesure de contenter la plupart des entraîneurs, même les plus exigeants. Si les cinq joueurs présélectionnés ne vous conviennent pas, des articles pour chaque poste, présentant une quantité bien plus importantes de pépites, ont été créés, vous permettant de trouver, sans problème, de talentueuses doublures en devenir à vos titulaires.

Il est important de noter que les joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival. Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.

Gardiens de but

Gardiens de but

Notes Nom Âge Club Prix
72→87 (+15) de D. Seimen
(G)		 20 VfB Stuttgart 4,9 M
66→86 (+20) de F. Hellstern
(G)		 18 SpVgg Greuther Fürth 2,1 M
75→85 (+10) cd M. Epolo
(G)		 21 Standard de Liège 11 M
69→84 (+15) se S. Eriksson
(G)		 20 Racing Santander 2,9 M
62→83 (+21) de E. Kamga
(G)		 18 1. FC Kaiserslautern 1,1 M
Plus de gardiens de but

 

Défenseurs

Défenseurs

Défenseurs droits

Notes Nom Âge Club Prix
63→85 (+22) pt Daniel Banjaqui
(DD)		 18 SL Benfica 1,5 M
71→85 (+14) es Xavi Espart
(DD, MDC, DG, MC)		 19 FC Barcelona 4,3 M
66→84 (+18) es Dani Budesca
(DD, MD)		 20 Córdoba CF 2,2 M
67→84 (+17) nl L. Martes
(DD, DC, MDC)		 18 Sparta Rotterdam 2,5 M
70→84 (+14) nl E. Dijkstra
(DD, DG, MC)		 19 AZ Alkmaar 3,6 M
Plus de défenseurs droits

 

Défenseurs gauches

Notes Nom Âge Club Prix
74→87 (+13) be J. Seys
(DG, DD, MG, MD)		 21 Club Brugge KV 10 M
67→86 (+19) ge S. Kharebashvili
(DG)		 17 Medipol Başakşehir FK 2,4 M
67→85 (+18) br Kauã Prates
(DG, DC, MG)		 17 Borussia Dortmund 2,4 M
74→85 (+11) nl M. Rots
(DG, MC)		 20 TSG 1899 Hoffenheim 9 M
70→84 (+14) ec Y. Medina
(DG, AG, MG)		 21 KRC Genk 3,8 M
Plus de défenseurs gauches

 

Défenseurs centraux

Notes Nom Âge Club Prix
73→87 (+14) de K. Coulibaly
(DC)		 19 RC Strasbourg Alsace 7 M
75→87 (+12) de F. Jeltsch
(DC)		 19 VfB Stuttgart 12,5 M
70→86 (+16) nl R. Nijstad
(DC)		 18 FC Twente 3,8 M
71→86 (+15) fr S. Koumbassa
(DC)		 19 Toulouse FC 4,2 M
73→86 (+13) es Sergi Domínguez
(DC)		 21 GNK Dinamo Zagreb 7 M
Plus de défenseurs centraux

 

Milieux

Milieux de terrain

Milieux défensifs centraux

Notes Nom Âge Club Prix
68→88 (+20) de K. Eichhorn
(MDC, MC)		 16 Bayer 04 Leverkusen 3,1 M
71→88 (+17) be N. De Cat
(MDC, MC)		 17 TSG 1899 Hoffenheim 4,4 M
71→87 (+16) cd J. Mokio
(MDC, MC, DG)		 18 Ajax 4,5 M
72→87 (+15) ci C. Inao Oulaï
(MDC, MOC, MC)		 20 Fiorentina 5,5 M
72→87 (+15) fr A. Vossah
(MDC, MC)		 18 Toulouse FC 5 M
Plus de milieux défensifs centraux

 

Milieux centraux

Notes Nom Âge Club Prix
75→87 (+12) nl K. Smit
(MC, MDC, MOC)		 20 AZ Alkmaar 13,5 M
72→86 (+14) nl S. Steur
(MC, MDC, MOC)		 18 Newcastle United 5,5 M
68→85 (+17) co M. Orozco
(MC, MDC)		 18 CD Castellón 3 M
73→85 (+12) en H. Armstrong
(MC, MDC, MOC)		 19 Everton FC 7 M
73→85 (+12) es Dro Fernández
(MC, MOC, MDC)		 18 Paris Saint-Germain 7 M
Plus de milieux centraux

 

Milieux droits

Notes Nom Âge Club Prix
67→85 (+18) us C. Sullivan
(MD, MG, AD, AG)		 16 Philadelphia Union 2,5 M
70→85 (+15) fr O. Camara
(MD, BU, MG, AD)		 19 Vitória SC 3,8 M
65→84 (+19) en S. Lacey
(MD, AD)		 19 Manchester United 1,8 M
70→84 (+14) de M. Culbreath
(MD, MOC, DD)		 18 Bayer 04 Leverkusen 3,7 M
71→84 (+13) sco B. Gannon-Doak
(MD, AD)		 20 AFC Bournemouth 4,5 M
Plus de milieux droits

 

Milieux gauches

Notes Nom Âge Club Prix
66→88 (+22) us M. Albert
(MG, MOC, AG, MC)		 17 Borussia Dortmund 2,7 M
74→88 (+14) pl O. Pietuszewski
(MG, AG, MD, AD)		 18 FC Porto 10 M
75→88 (+13) en R. Ngumoha
(MG, AG)		 17 Liverpool FC 13 M
75→86 (+11) ar Á. Montoro
(MG, MOC, AG, MC)		 19 Botafogo 12 M
67→85 (+18) en J. Monga
(MG, MD, AG, AD)		 16 Swansea City 2,5 M
Plus de milieux gauches

 

Milieux offensifs centraux

Notes Nom Âge Club Prix
66→87 (+21) ma A. Ouazane
(MOC, AG, MC, MG)		 17 Ajax 2,7 M
70→87 (+17) de F. Onyeka
(MOC, BU, MC)		 19 SV Elversberg 4,1 M
70→86 (+16) it S. Inácio
(MOC, BU)		 18 Borussia Dortmund 4 M
73→86 (+13) es Peio Canales
(MOC, MC)		 21 Athletic Club 7,5 M
74→87 (+13) mx G. Mora
(MOC, AG, MC, MG)		 17 Tijuana 9,5 M
Plus de milieux offensifs centraux

 

Attaquants

Attaquants

Ailiers droits

Notes Nom Âge Club Prix
75→87 (+12) ar G. Prestianni
(AD, MD, MOC, BU)		 20 SL Benfica 13,5 M
75→86 (+11) en E. Nwaneri
(AD, MOC, MD, MC)		 19 Borussia Dortmund 12 M
74→85 (+11) se R. Bardghji
(AD, MD)		 20 FC Barcelona 9,5 M
63→84 (+21) br Ruan Pablo
(AD, AG, MD, MG)		 17 Bahia 1,5 M
65→84 (+19) es Toni Fernández
(AD, MD)		 17 Venezia FC 1,8 M
Plus d'ailiers droits

 

Ailiers gauches

Notes Nom Âge Club Prix
74→88 (+14) en M. Moore
(AG, MG, MOC, MC)		 18 1. FC Köln 10 M
59→85 (+26) nl J. Zinhagel
(AG, MG)		 17 Feyenoord 0,900 M
63→85 (+22) ie J. Umeh
(AG, MG)		 18 SL Benfica 1,5 M
67→85 (+18) be J. Bisiwu
(AG, AD, BU, MG, MD)		 18 FC Barcelona 2,6 M
60→84 (+24) be N. Ojea
(AG, MOC, MG)		 16 RSC Anderlecht 0,775 M
Plus d'ailiers gauches

 

Buteurs

Notes Nom Âge Club Prix
66→87 (+21) it F. Camarda
(BU)		 18 AC Milan 2,7 M
72→86 (+14) jp K. Gotō
(BU)		 21 SC Freiburg 6 M
62→85 (+23) de A. Staff
(BU, AD)		 18 1. FC Saarbrücken 1,3 M
66→85 (+19) sco J. Wilson
(BU)		 19 Heart of Midlothian FC 2,2 M
70→85 (+15) ua M. Ponomarenko
(BU, AD, AG)		 20 Dynamo Kyiv 3,9 M
Plus de buteurs


Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStationXbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :

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Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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