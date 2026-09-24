FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes du mode Carrière

Retrouvez la liste des pépites du mode Carrière de FC 27, de jeunes joueurs à fort potentiel ayant les capacités de devenir de futures stars du football.

Afin de vous mâcher le travail, nous vous avons sélectionné les cinq meilleurs profils par poste. Ces jeunes pépites FC 27 sont triées en fonction de leur potentiel, ces dernières étant toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 en ayant une valeur n'excédant pas les 15 millions d'euros. La majorité de ces joueurs à très fort potentiel seront en mesure de contenter la plupart des entraîneurs, même les plus exigeants. Si les cinq joueurs présélectionnés ne vous conviennent pas, des articles pour chaque poste, présentant une quantité bien plus importantes de pépites, ont été créés, vous permettant de trouver, sans problème, de talentueuses doublures en devenir à vos titulaires.



Il est important de noter que les joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival. Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.





Gardiens de but

Notes Nom Âge Club Prix 72→87 (+15) D. Seimen

(G) 20 VfB Stuttgart 4,9 M 66→86 (+20) F. Hellstern

(G) 18 SpVgg Greuther Fürth 2,1 M 75→85 (+10) M. Epolo

(G) 21 Standard de Liège 11 M 69→84 (+15) S. Eriksson

(G) 20 Racing Santander 2,9 M 62→83 (+21) E. Kamga

(G) 18 1. FC Kaiserslautern 1,1 M Plus de gardiens de but

Défenseurs

Défenseurs droits

Notes Nom Âge Club Prix 63→85 (+22) Daniel Banjaqui

(DD) 18 SL Benfica 1,5 M 71→85 (+14) Xavi Espart

(DD, MDC, DG, MC) 19 FC Barcelona 4,3 M 66→84 (+18) Dani Budesca

(DD, MD) 20 Córdoba CF 2,2 M 67→84 (+17) L. Martes

(DD, DC, MDC) 18 Sparta Rotterdam 2,5 M 70→84 (+14) E. Dijkstra

(DD, DG, MC) 19 AZ Alkmaar 3,6 M Plus de défenseurs droits

Défenseurs gauches

Notes Nom Âge Club Prix 74→87 (+13) J. Seys

(DG, DD, MG, MD) 21 Club Brugge KV 10 M 67→86 (+19) S. Kharebashvili

(DG) 17 Medipol Başakşehir FK 2,4 M 67→85 (+18) Kauã Prates

(DG, DC, MG) 17 Borussia Dortmund 2,4 M 74→85 (+11) M. Rots

(DG, MC) 20 TSG 1899 Hoffenheim 9 M 70→84 (+14) Y. Medina

(DG, AG, MG) 21 KRC Genk 3,8 M Plus de défenseurs gauches

Défenseurs centraux

Notes Nom Âge Club Prix 73→87 (+14) K. Coulibaly

(DC) 19 RC Strasbourg Alsace 7 M 75→87 (+12) F. Jeltsch

(DC) 19 VfB Stuttgart 12,5 M 70→86 (+16) R. Nijstad

(DC) 18 FC Twente 3,8 M 71→86 (+15) S. Koumbassa

(DC) 19 Toulouse FC 4,2 M 73→86 (+13) Sergi Domínguez

(DC) 21 GNK Dinamo Zagreb 7 M Plus de défenseurs centraux

Milieux

Milieux défensifs centraux

Notes Nom Âge Club Prix 68→88 (+20) K. Eichhorn

(MDC, MC) 16 Bayer 04 Leverkusen 3,1 M 71→88 (+17) N. De Cat

(MDC, MC) 17 TSG 1899 Hoffenheim 4,4 M 71→87 (+16) J. Mokio

(MDC, MC, DG) 18 Ajax 4,5 M 72→87 (+15) C. Inao Oulaï

(MDC, MOC, MC) 20 Fiorentina 5,5 M 72→87 (+15) A. Vossah

(MDC, MC) 18 Toulouse FC 5 M Plus de milieux défensifs centraux

Milieux centraux

Notes Nom Âge Club Prix 75→87 (+12) K. Smit

(MC, MDC, MOC) 20 AZ Alkmaar 13,5 M 72→86 (+14) S. Steur

(MC, MDC, MOC) 18 Newcastle United 5,5 M 68→85 (+17) M. Orozco

(MC, MDC) 18 CD Castellón 3 M 73→85 (+12) H. Armstrong

(MC, MDC, MOC) 19 Everton FC 7 M 73→85 (+12) Dro Fernández

(MC, MOC, MDC) 18 Paris Saint-Germain 7 M Plus de milieux centraux

Milieux droits

Notes Nom Âge Club Prix 67→85 (+18) C. Sullivan

(MD, MG, AD, AG) 16 Philadelphia Union 2,5 M 70→85 (+15) O. Camara

(MD, BU, MG, AD) 19 Vitória SC 3,8 M 65→84 (+19) S. Lacey

(MD, AD) 19 Manchester United 1,8 M 70→84 (+14) M. Culbreath

(MD, MOC, DD) 18 Bayer 04 Leverkusen 3,7 M 71→84 (+13) B. Gannon-Doak

(MD, AD) 20 AFC Bournemouth 4,5 M Plus de milieux droits

Milieux gauches

Notes Nom Âge Club Prix 66→88 (+22) M. Albert

(MG, MOC, AG, MC) 17 Borussia Dortmund 2,7 M 74→88 (+14) O. Pietuszewski

(MG, AG, MD, AD) 18 FC Porto 10 M 75→88 (+13) R. Ngumoha

(MG, AG) 17 Liverpool FC 13 M 75→86 (+11) Á. Montoro

(MG, MOC, AG, MC) 19 Botafogo 12 M 67→85 (+18) J. Monga

(MG, MD, AG, AD) 16 Swansea City 2,5 M Plus de milieux gauches

Milieux offensifs centraux

Notes Nom Âge Club Prix 66→87 (+21) A. Ouazane

(MOC, AG, MC, MG) 17 Ajax 2,7 M 70→87 (+17) F. Onyeka

(MOC, BU, MC) 19 SV Elversberg 4,1 M 70→86 (+16) S. Inácio

(MOC, BU) 18 Borussia Dortmund 4 M 73→86 (+13) Peio Canales

(MOC, MC) 21 Athletic Club 7,5 M 74→87 (+13) G. Mora

(MOC, AG, MC, MG) 17 Tijuana 9,5 M Plus de milieux offensifs centraux

Attaquants

Ailiers droits

Notes Nom Âge Club Prix 75→87 (+12) G. Prestianni

(AD, MD, MOC, BU) 20 SL Benfica 13,5 M 75→86 (+11) E. Nwaneri

(AD, MOC, MD, MC) 19 Borussia Dortmund 12 M 74→85 (+11) R. Bardghji

(AD, MD) 20 FC Barcelona 9,5 M 63→84 (+21) Ruan Pablo

(AD, AG, MD, MG) 17 Bahia 1,5 M 65→84 (+19) Toni Fernández

(AD, MD) 17 Venezia FC 1,8 M Plus d'ailiers droits

Ailiers gauches

Notes Nom Âge Club Prix 74→88 (+14) M. Moore

(AG, MG, MOC, MC) 18 1. FC Köln 10 M 59→85 (+26) J. Zinhagel

(AG, MG) 17 Feyenoord 0,900 M 63→85 (+22) J. Umeh

(AG, MG) 18 SL Benfica 1,5 M 67→85 (+18) J. Bisiwu

(AG, AD, BU, MG, MD) 18 FC Barcelona 2,6 M 60→84 (+24) N. Ojea

(AG, MOC, MG) 16 RSC Anderlecht 0,775 M Plus d'ailiers gauches

Buteurs

Notes Nom Âge Club Prix 66→87 (+21) F. Camarda

(BU) 18 AC Milan 2,7 M 72→86 (+14) K. Gotō

(BU) 21 SC Freiburg 6 M 62→85 (+23) A. Staff

(BU, AD) 18 1. FC Saarbrücken 1,3 M 66→85 (+19) J. Wilson

(BU) 19 Heart of Midlothian FC 2,2 M 70→85 (+15) M. Ponomarenko

(BU, AD, AG) 20 Dynamo Kyiv 3,9 M Plus de buteurs



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