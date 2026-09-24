FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes du mode Carrière
le 24 septembre 2026 à 13h26
Afin de vous mâcher le travail, nous vous avons sélectionné les cinq meilleurs profils par poste. Ces jeunes pépites FC 27 sont triées en fonction de leur potentiel, ces dernières étant toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 en ayant une valeur n'excédant pas les 15 millions d'euros. La majorité de ces joueurs à très fort potentiel seront en mesure de contenter la plupart des entraîneurs, même les plus exigeants. Si les cinq joueurs présélectionnés ne vous conviennent pas, des articles pour chaque poste, présentant une quantité bien plus importantes de pépites, ont été créés, vous permettant de trouver, sans problème, de talentueuses doublures en devenir à vos titulaires.
Il est important de noter que les joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival. Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-ci dès les premières semaines de votre carrière.
Gardiens de but
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|72→87 (+15)
| D. Seimen
(G)
|20
|VfB Stuttgart
|4,9 M
|66→86 (+20)
| F. Hellstern
(G)
|18
|SpVgg Greuther Fürth
|2,1 M
|75→85 (+10)
| M. Epolo
(G)
|21
|Standard de Liège
|11 M
|69→84 (+15)
| S. Eriksson
(G)
|20
|Racing Santander
|2,9 M
|62→83 (+21)
| E. Kamga
(G)
|18
|1. FC Kaiserslautern
|1,1 M
|Plus de gardiens de but
Défenseurs
Défenseurs droits
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|63→85 (+22)
| Daniel Banjaqui
(DD)
|18
|SL Benfica
|1,5 M
|71→85 (+14)
| Xavi Espart
(DD, MDC, DG, MC)
|19
|FC Barcelona
|4,3 M
|66→84 (+18)
| Dani Budesca
(DD, MD)
|20
|Córdoba CF
|2,2 M
|67→84 (+17)
| L. Martes
(DD, DC, MDC)
|18
|Sparta Rotterdam
|2,5 M
|70→84 (+14)
| E. Dijkstra
(DD, DG, MC)
|19
|AZ Alkmaar
|3,6 M
|Plus de défenseurs droits
Défenseurs gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|74→87 (+13)
| J. Seys
(DG, DD, MG, MD)
|21
|Club Brugge KV
|10 M
|67→86 (+19)
| S. Kharebashvili
(DG)
|17
|Medipol Başakşehir FK
|2,4 M
|67→85 (+18)
| Kauã Prates
(DG, DC, MG)
|17
|Borussia Dortmund
|2,4 M
|74→85 (+11)
| M. Rots
(DG, MC)
|20
|TSG 1899 Hoffenheim
|9 M
|70→84 (+14)
| Y. Medina
(DG, AG, MG)
|21
|KRC Genk
|3,8 M
|Plus de défenseurs gauches
Défenseurs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|73→87 (+14)
| K. Coulibaly
(DC)
|19
|RC Strasbourg Alsace
|7 M
|75→87 (+12)
| F. Jeltsch
(DC)
|19
|VfB Stuttgart
|12,5 M
|70→86 (+16)
| R. Nijstad
(DC)
|18
|FC Twente
|3,8 M
|71→86 (+15)
| S. Koumbassa
(DC)
|19
|Toulouse FC
|4,2 M
|73→86 (+13)
| Sergi Domínguez
(DC)
|21
|GNK Dinamo Zagreb
|7 M
|Plus de défenseurs centraux
Milieux
Milieux défensifs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|68→88 (+20)
| K. Eichhorn
(MDC, MC)
|16
|Bayer 04 Leverkusen
|3,1 M
|71→88 (+17)
| N. De Cat
(MDC, MC)
|17
|TSG 1899 Hoffenheim
|4,4 M
|71→87 (+16)
| J. Mokio
(MDC, MC, DG)
|18
|Ajax
|4,5 M
|72→87 (+15)
| C. Inao Oulaï
(MDC, MOC, MC)
|20
|Fiorentina
|5,5 M
|72→87 (+15)
| A. Vossah
(MDC, MC)
|18
|Toulouse FC
|5 M
|Plus de milieux défensifs centraux
Milieux centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|75→87 (+12)
| K. Smit
(MC, MDC, MOC)
|20
|AZ Alkmaar
|13,5 M
|72→86 (+14)
| S. Steur
(MC, MDC, MOC)
|18
|Newcastle United
|5,5 M
|68→85 (+17)
| M. Orozco
(MC, MDC)
|18
|CD Castellón
|3 M
|73→85 (+12)
| H. Armstrong
(MC, MDC, MOC)
|19
|Everton FC
|7 M
|73→85 (+12)
| Dro Fernández
(MC, MOC, MDC)
|18
|Paris Saint-Germain
|7 M
|Plus de milieux centraux
Milieux droits
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|67→85 (+18)
| C. Sullivan
(MD, MG, AD, AG)
|16
|Philadelphia Union
|2,5 M
|70→85 (+15)
| O. Camara
(MD, BU, MG, AD)
|19
|Vitória SC
|3,8 M
|65→84 (+19)
| S. Lacey
(MD, AD)
|19
|Manchester United
|1,8 M
|70→84 (+14)
| M. Culbreath
(MD, MOC, DD)
|18
|Bayer 04 Leverkusen
|3,7 M
|71→84 (+13)
| B. Gannon-Doak
(MD, AD)
|20
|AFC Bournemouth
|4,5 M
|Plus de milieux droits
Milieux gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|66→88 (+22)
| M. Albert
(MG, MOC, AG, MC)
|17
|Borussia Dortmund
|2,7 M
|74→88 (+14)
| O. Pietuszewski
(MG, AG, MD, AD)
|18
|FC Porto
|10 M
|75→88 (+13)
| R. Ngumoha
(MG, AG)
|17
|Liverpool FC
|13 M
|75→86 (+11)
| Á. Montoro
(MG, MOC, AG, MC)
|19
|Botafogo
|12 M
|67→85 (+18)
| J. Monga
(MG, MD, AG, AD)
|16
|Swansea City
|2,5 M
|Plus de milieux gauches
Milieux offensifs centraux
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|66→87 (+21)
| A. Ouazane
(MOC, AG, MC, MG)
|17
|Ajax
|2,7 M
|70→87 (+17)
| F. Onyeka
(MOC, BU, MC)
|19
|SV Elversberg
|4,1 M
|70→86 (+16)
| S. Inácio
(MOC, BU)
|18
|Borussia Dortmund
|4 M
|73→86 (+13)
| Peio Canales
(MOC, MC)
|21
|Athletic Club
|7,5 M
|74→87 (+13)
| G. Mora
(MOC, AG, MC, MG)
|17
|Tijuana
|9,5 M
|Plus de milieux offensifs centraux
Attaquants
Ailiers droits
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|75→87 (+12)
| G. Prestianni
(AD, MD, MOC, BU)
|20
|SL Benfica
|13,5 M
|75→86 (+11)
| E. Nwaneri
(AD, MOC, MD, MC)
|19
|Borussia Dortmund
|12 M
|74→85 (+11)
| R. Bardghji
(AD, MD)
|20
|FC Barcelona
|9,5 M
|63→84 (+21)
| Ruan Pablo
(AD, AG, MD, MG)
|17
|Bahia
|1,5 M
|65→84 (+19)
| Toni Fernández
(AD, MD)
|17
|Venezia FC
|1,8 M
|Plus d'ailiers droits
Ailiers gauches
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|74→88 (+14)
| M. Moore
(AG, MG, MOC, MC)
|18
|1. FC Köln
|10 M
|59→85 (+26)
| J. Zinhagel
(AG, MG)
|17
|Feyenoord
|0,900 M
|63→85 (+22)
| J. Umeh
(AG, MG)
|18
|SL Benfica
|1,5 M
|67→85 (+18)
| J. Bisiwu
(AG, AD, BU, MG, MD)
|18
|FC Barcelona
|2,6 M
|60→84 (+24)
| N. Ojea
(AG, MOC, MG)
|16
|RSC Anderlecht
|0,775 M
|Plus d'ailiers gauches
Buteurs
|Notes
|Nom
|Âge
|Club
|Prix
|66→87 (+21)
| F. Camarda
(BU)
|18
|AC Milan
|2,7 M
|72→86 (+14)
| K. Gotō
(BU)
|21
|SC Freiburg
|6 M
|62→85 (+23)
| A. Staff
(BU, AD)
|18
|1. FC Saarbrücken
|1,3 M
|66→85 (+19)
| J. Wilson
(BU)
|19
|Heart of Midlothian FC
|2,2 M
|70→85 (+15)
| M. Ponomarenko
(BU, AD, AG)
|20
|Dynamo Kyiv
|3,9 M
|Plus de buteurs
Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 25 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation, Xbox et Switch. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
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- Edition Standard → 54,99 € au lieu de 70 €, soit 21 % de réduction.
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- Xbox Series X|S
- Edition Standard → 55,99 € au lieu de 80 €, soit 30 % de réduction.
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- 5900 Points FC → 39,49 € au lieu de 50 €, soit 21 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 77,99 € au lieu de 100 €, soit 22 % de réduction.
- 18 500 Points FC → 116,99 € au lieu de 150 €, soit 22 % de réduction.
- PS5
- Carte PSN de 10 € → 9,49 € au lieu de 10 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 100 € → 94,99 € au lieu de 100 €, soit 5 % de réduction.
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