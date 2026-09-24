FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes milieux gauches (MG) du mode Carrière

Retrouvez la liste complète des pépites et meilleurs jeunes joueurs pour le mode Carrière de FC 27 au poste de milieu gauche (MG).

Nous vous avons sélectionné une liste de plusieurs éléments, considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de leur génération au poste de milieu gauche. Ces différentes pépites sont classées en fonction de leur potentiel maximal et seront toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 et d'une valeur monétaire n'excédant pas les 15 millions d'euros. Bien évidemment, ces joueurs, triés sur le volet, auront les capacités et caractéristiques nécessaires pour satisfaire la plupart des entraîneurs, quels que soit l'envergure du club et le budget destiné aux transferts.



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Milieux gauches (MG)

Notes Nom Âge Club Prix 75→86 (+11) Á. Montoro

(MG, MOC, AG, MC) 19 Botafogo 12 M 75→85 (+10) C. Bonsu Baah

(MG, MD, AG, AD) 21 Al Qadsiah FC 12,5 M 75→84 (+9) A. Ibrahimović

(MG, MD, MOC, AG, AD, MC) 20 FC Augsburg 12,5 M 75→84 (+9) Roger Fernandes

(MG, MD, AG, AD) 20 Al Ittihad 12,5 M 75→88 (+13) R. Ngumoha

(MG, AG) 17 Liverpool FC 13 M 75→84 (+9) D. Methalie

(DG, MG) 20 Sunderland AFC 12 M 74→84 (+10) R. van Bommel

(AG, MG) 21 PSV 9,5 M 74→83 (+9) E. Ben Seghir

(MOC, MG, MC, AG) 21 Bayer 04 Leverkusen 9,5 M 74→87 (+13) G. Mora

(MOC, AG, MC, MG) 17 Tijuana 9,5 M 74→85 (+11) Mateus Mané

(MOC, AG, AD, MC, MG, MD) 18 Wolverhampton Wanderers 9 M 74→88 (+14) O. Pietuszewski

(MG, AG, MD, AD) 18 FC Porto 10 M 74→83 (+9) B. Önal

(MG, MD, AG, AD) 21 Lille OSC 9,5 M 74→88 (+14) M. Moore

(AG, MG, MOC, MC) 18 1. FC Köln 10 M 74→87 (+13) J. Seys

(DG, DD, MG, MD) 21 Club Brugge KV 10 M 73→83 (+10) Mella

(MD, DD, MG, AD, AG) 21 RC Deportivo A Coruña 7 M 73→83 (+10) I. Ansah

(BU, MOC, AG, MG) 21 Hull City 7 M 73→84 (+11) M. Detourbet

(MG, AG) 19 AS Monaco 6,5 M 73→83 (+10) G. Yassine

(MD, MG, AD, AG) 20 RC Strasbourg Alsace 6,5 M 72→84-1 (+12) K. Sabbe

(DD, DG, MD, MG) 21 Club Brugge KV 5,5 M 72→83 (+11) A. Devine

(MOC, MC, MG, MDC, AG) 21 Preston North End 5,5 M 72→83 (+11) O. Vargas

(MDC, MC, MG, AG) 20 Atlético Madrid 4,8 M 72→84 (+12) J. Duranville

(MD, MG, AG, AD) 20 Olympique Lyonnais 5,5 M 72→83 (+11) T. Aranda

(MG, MOC, AG) 19 Boca Juniors 5 M 72→85 (+13) Luis Guilherme

(MG, MD, MOC, AG, AD) 20 Sporting CP 5,5 M 72→84 (+12) T. George

(MG, MD, BU, AG) 20 Everton FC 5,5 M 71→85 (+14) I. Subiabre

(MG, MD, BU, AG, AD) 19 Tigre 4,4 M 71→85 (+14) T. Gomis

(MG, MD, BU, AG, AD) 19 RB Leipzig 4,4 M 71→84 (+13) K. Alajbegović

(MOC, MG, AG, BU) 18 Juventus FC 4,4 M 71→83 (+12) Kim Min Su

(AG, MG, MOC) 20 Rangers FC 4,5 M 70→83 (+13) O. Maamma

(MD, MG, AD, AG) 20 Watford 3,8 M 70→83 (+13) P. Brunner

(BU, MG) 20 AS Monaco 3,9 M 70→84 (+14) Y. Medina

(DG, AG, MG) 21 KRC Genk 3,8 M 70→83 (+13) E. Austbø

(MG, AG) 21 West Ham United 3,9 M 70→83 (+13) N. Irankunda

(MD, BU, MG, AD, AG) 20 Sporting CP 3,8 M 70→85 (+15) O. Camara

(MD, BU, MG, AD) 19 Vitória SC 3,8 M 70→85 (+15) M. Cvetković

(BU, AG, MG) 19 RSC Anderlecht 3,8 M 70→83 (+13) Pablo García

(AD, MD, MG, AG) 20 Racing Santander 3,8 M 70→83 (+13) M. Haas

(DG, MG, AG) 20 1. FC Kaiserslautern 3,7 M 69→83 (+14) P. Junior

(AG, MG) 19 FC Nordsjælland 3,3 M 69→84 (+15) F. Curtis

(AG, MD, MG) 19 Rangers FC 3,3 M 69→83 (+14) S. Andino

(MG, MD, MOC, AG, AD, MC) 20 Panathinaikos FC 3,4 M 69→84 (+15) N. Adedeji-Sternberg

(MG, AG) 21 KRC Genk 3,4 M 68→84 (+16) D. Satpayev

(BU, MD, MG, AD, AG) 17 Burnley 3 M 68→85 (+17) J. Derry

(MG, AG) 19 Sporting CP 3,1 M 68→83 (+15) S. Sani

(AG, MG) 19 Al Qadsiah FC 2,9 M 67→85 (+18) J. Bisiwu

(AG, AD, BU, MG, MD) 18 FC Barcelona 2,6 M 67→85 (+18) Kauã Prates

(DG, DC, MG) 17 Borussia Dortmund 2,4 M 67→85 (+18) J. Monga

(MG, MD, AG, AD) 16 Swansea City 2,5 M 67→85 (+18) C. Sullivan

(MD, MG, AD, AG) 16 Philadelphia Union 2,5 M 66→85 (+19) Gabriel Mec

(MOC, AD, AG, MC, MD, MG) 18 FC Porto 2,2 M 66→87 (+21) A. Ouazane

(MOC, AG, MC, MG) 17 Ajax 2,7 M 66→88 (+22) M. Albert

(MG, MOC, AG, MC) 17 Borussia Dortmund 2,7 M 66→87 (+21) J. Lerma

(MOC, MC, MG) 18 Borussia Dortmund 2,7 M 65→84 (+19) K. Morrison

(MD, MOC, MG, AD, MC, AG) 19 Sheffield Wednesday 1,8 M 64→84 (+20) A. Bouhamdi

(AG, MG) 18 PSV 1,6 M 64→83 (+19) R. Kavuma-McQueen

(MD, MG, AD, AG) 17 Portsmouth 1,5 M 64→83 (+19) C. Güner

(AD, AG, MD, MG) 18 Galatasaray SK 1,5 M 64→84 (+20) D. Thomas

(MG, MOC, AG, MC) 18 NEC Nijmegen 1,6 M 64→83 (+19) Víctor Jr

(MOC, MC, MG) 18 Real Valladolid CF 1,5 M 63→85 (+22) J. Umeh

(AG, MG) 18 SL Benfica 1,5 M Plus de pépites et meilleurs jeunes

Il est important de noter que la plupart des joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival, sauf ceux dont le nom est suivi d'un astérisque (*). Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-cide votre carrière.



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