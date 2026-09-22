Les joueurs de FC 27 supplient EA de ne rien changer au gameplay

Le lancement de FC 27 fait l'unanimité auprès des joueurs. Avec un gameplay exigeant et une défense manuelle enfin récompensée, la communauté est aux anges. Mais une peur grandit, que les développeurs déploient une mise à jour qui gâche tout, comme ce fut le cas par le passé.

Comme chaque année, la sortie du nouveau jeu de football d'Electronic Arts est scrutée à la loupe. Mais cette fois, une surprise de taille attendait les joueurs, puisque le gameplay de base est excellent. Fini l'assistance excessive de l'intelligence artificielle, les joueurs doivent désormais s'en remettre à leur propre talent pour briller sur le terrain virtuel. Cette exigence ravit les puristes qui supplient désormais le studio de ne toucher à rien. Ce qui devrait être le cas, pour leur plus grand plaisir.

Une communauté sous le charme

Le constat est unanime sur les réseaux sociaux. Les joueurs de FC 27 saluent une prise en main redoutable mais incroyablement satisfaisante. Le cœur du débat se situe au niveau de la défense, devenue beaucoup plus manuelle. L'intelligence artificielle n'intervient presque plus pour corriger les erreurs de placement, ce qui oblige les utilisateurs à lire le jeu et à anticiper les passes, sans se jeter à tout-va.

I'm just being honest



FC 27 has one of the best launches in the past 7 years ✅



FUT Gallery is amazing 👏

Manual defending is back 😈

Passing is crisper 🥳

Huge coin bonuses for playing 💰

Healthier market 👀



Please for the love of God no patch pic.twitter.com/Qgeiq4NIq1 — Jake (@Jake_FutTrading) September 18, 2026

Sur Reddit, les témoignages élogieux se multiplient. Un joueur explique que « la difficulté défensive est une excellente chose », car l'ordinateur fait enfin très peu de travail à la place de l'humain. Les influenceurs de la franchise partagent ce même sentiment de soulagement. Jake FutTrading, une figure connue de la communauté, n'a pas caché son enthousiasme.

Je suis juste honnête, FC 27 a l'un des meilleurs lancements de ces sept dernières années. Par pitié, pas de patch.











Le traumatisme des années précédentes

Malgré cette lune de miel entre les joueurs et le jeu, une angoisse ronge la communauté. Une partie des joueurs se souvient douloureusement du lancement de l'édition précédente. Le titre avait également commencé avec un gameplay prometteur, avant qu'une minorité bruyante ne se plaigne de la difficulté. Les développeurs avaient alors multiplié les correctifs, rendant le jeu hyper assisté et vidant l'expérience de toute notion de talent.

Un utilisateur rappelle d'ailleurs cette triste réalité en soulignant que le studio a l'habitude de proposer un excellent gameplay au lancement pour faire vendre, avant de tout niveler par le bas dès la première mise à jour. C'est précisément ce scénario catastrophe que les joueurs veulent éviter à tout prix aujourd'hui. Et selon les dire d'Electronic Arts avant le lancement, cela ne devrait pas être le cas. Hormis pour corriger les problèmes, le studio souhaite laisser le jeu vivre sa vie.

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La défense manuelle érigée en modèle

Le compte FutPoliceLeaks, très suivi par les amateurs de la simulation, a résumé la situation avec passion. Selon lui, la défense sur cet opus est l'une des meilleures de toute l'histoire de la franchise. Les spammeurs de tacles et ceux qui abusaient du pressing à deux joueurs sont désormais lourdement punis. Seules les interceptions manuelles et le bon timing sont récompensés, offrant une satisfaction immense lors des duels réussis.

Ne patchez pas ça, EA. Laissez-les apprendre à défendre. Cela doit être difficile.

Reste désormais à savoir si Electronic Arts saura résister à la pression des joueurs occasionnels qui peinent à s'adapter à cette nouvelle exigence.

Pour rappel, FC 27 est disponible depuis le 18 septembre 2026 sur PC, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N'hésitez pas à consulter nos nombreux guides si vous avez besoin d'une quelconque aide. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :