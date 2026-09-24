FC 27 : Pépites et meilleurs jeunes défenseurs centraux (DC) du mode Carrière

Retrouvez la liste complète des pépites et meilleurs jeunes joueurs pour le mode Carrière de FC 27 au poste de défenseur central (DC).

Nous vous avons sélectionné une liste de plusieurs éléments, considérés comme étant les meilleurs jeunes joueurs de leur génération au poste de défenseur central. Ces différentes pépites sont classées en fonction de leur potentiel maximal et seront toutes dotées d'un potentiel minimal de 83 et d'une valeur monétaire n'excédant pas les 15 millions d'euros. Bien évidemment, ces joueurs, triés sur le volet, auront les capacités et caractéristiques nécessaires pour satisfaire la plupart des entraîneurs, quels que soit l'envergure du club et le budget destiné aux transferts.



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Défenseurs centraux (DC)

Notes Nom Âge Club Prix 76→86 (+10) J. Canvot

(DC) 19 Crystal Palace 15 M 75→87 (+12) F. Jeltsch

(DC) 19 VfB Stuttgart 12,5 M 75→86 (+11) P. Comuzzo

(DC) 21 Torino FC 12 M 75→85 (+10) N. Mendy

(DC, DG) 21 Hull City 12 M 75→83 (+8) C. Mawissa

(DC, DG) 21 AS Monaco 12 M 75→84 (+9) E. Bitshiabu

(DC) 21 Galatasaray SK 12 M 75→85 (+10) A. Heaven

(DC) 19 Manchester United 11,5 M 75→86 (+11) J. Acheampong

(DC, DD) 20 Chelsea FC 11,5 M 74→83 (+9) Pau Navarro

(DC, DD, MC) 21 Villarreal CF 9 M 73→83 (+10) L. Noubi

(DC, DD, MDC) 21 RC Deportivo A Coruña 6,5 M 73→87 (+14) K. Coulibaly

(DC) 19 RC Strasbourg Alsace 7 M 73→83 (+10) M. Amondarain

(MC, MDC, MD, DC, AD) 21 Bologna FC 7 M 73→86 (+13) Sergi Domínguez

(DC) 21 GNK Dinamo Zagreb 7 M 73→84 (+11) C. Yirenkyi

(MC, DC, MDC) 20 Coventry City 6,5 M 72→85 (+13) B. Ogbus

(DC, DD) 20 SC Freiburg 5,5 M 72→83 (+11) T. Blokzijl

(DC) 21 FC Groningen 4,9 M 72→83 (+11) A. Kozubal

(MC, MDC, DC) 21 Lech Poznań 5 M 72→84 (+12) V. Milosavljević

(DC) 19 AFC Bournemouth 5 M 72→83 (+11) J. Simpson-Pusey

(DC) 20 1. FC Köln 4,8 M 72→83 (+11) Jorge Salinas

(DG, DC) 19 Racing Santander 4,8 M 72→83 (+11) N. Banks

(DC) 19 FC Augsburg 4,7 M 72→85 (+13) W. Mońka

(DC) 19 Lech Poznań 5 M 72→84 (+12) I. Ba

(DC) 21 Sporting CP 5,5 M 71→85 (+14) K. Potulski

(DC) 18 1. FSV Mainz 05 4,1 M 71→86 (+15) S. Koumbassa

(DC) 19 Toulouse FC 4,2 M 71→83 (+12) T. Tati

(DC) 18 FC Nantes 4,1 M 71→84 (+13) A. Kinteh

(DC) 19 Al Ahli SFC 4,2 M 71→83 (+12) G. Leoni

(DC) 19 Liverpool FC 4,2 M 70→86 (+16) R. Nijstad

(DC) 18 FC Twente 3,8 M 70→83 (+13) M. Young

(DC, MDC) 20 Sparta Rotterdam 3,6 M 70→83 (+13) D. Janse

(DC) 20 Ajax 3,6 M 70→85 (+15) J. Gadou

(DC) 19 Borussia Dortmund 3,5 M 70→83 (+13) T. Mykhavko

(DC) 21 Dynamo Kyiv 3,7 M 69→83 (+14) J. Simić

(DC, DD) 21 Al Ittihad 3,2 M 69→84 (+15) I. Baouf

(DC) 19 SC Cambuur 3,1 M 69→84 (+15) S. Mfuni

(DC, DG) 18 Coventry City 3 M 69→83 (+14) M. Ayhan

(DC) 19 Schalke 04 3,1 M 68→83 (+15) K. Kita

(DC) 20 Real Sociedad de Fútbol B 2,7 M 68→83 (+15) C. Donovan

(DD, DC, MD) 19 Celtic FC 2,7 M 68→85 (+17) A. Bouwman

(DC) 18 Ajax 2,9 M 67→85 (+18) Kauã Prates

(DG, DC, MG) 17 Borussia Dortmund 2,4 M 67→84 (+17) L. Martes

(DD, DC, MDC) 18 Sparta Rotterdam 2,5 M 67→85 (+18) A. Tape

(DC) 18 Levante UD 2,4 M 67→83 (+16) E. Kakou

(DC, DD, MDC) 21 Cercle Brugge KSV 2,6 M 65→83 (+18) K. Braithwaite

(DC, DG) 18 Manchester City 1,7 M 65→83 (+18) E. Mbemba

(DG, DC) 18 Paris FC 1,7 M 60→83 (+23) G. Secrétant

(DC) 17 FC Annecy 0,725 M 59→83 (+24) Mauro Furtado

(DC) 17 Girona FC 0,675 M 58→83 (+25) D. Hofmeister

(MDC, MC, DC) 16 1. FC Kaiserslautern 0,600 M Plus de pépites et meilleurs jeunes

Il est important de noter que la plupart des joueurs mentionnés ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un transfert au cours de ce mercato estival, sauf ceux dont le nom est suivi d'un astérisque (*). Dès lors, il vous sera possible de recruter ceux-cide votre carrière.



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