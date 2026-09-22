FC 27 Ultimate Team : Comment débloquer le Marché des transferts ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 septembre 2026 à 11h50
Cette année encore, certains joueurs semblent rencontrer des problèmes liés au Marché des transferts dans FC 27. On vous explique tout ce qu'il faut savoir si vous faites parties des personnes qui n'y ont pas accès.
FC 27 Ultimate Team : Comment débloquer le Marché des transferts ?

Avec FC 27, EA Sports a maintenu ses restrictions concernant le Marché des transferts. Désormais, l'accès n'est pas automatique et il doit être débloqué en complétant une série d'objectifs précis. Mais ces restrictions ne s'appliquent pas à tous les joueurs et ne concernent que les nouveaux comptes, mais aussi celles et ceux qui ont précédemment été bannis. Toutefois, de nombreux comptes existants qui n'ont pourtant jamais été bannis ne peuvent pas accéder au Marché des transferts, ce qui les handicape fortement, comme ce fut le cas l'an dernier.

Comment débloquer le Marché des transferts dans FC 27 ?

Débloquer le Marché des transferts demande de terminer trois groupes d'objectifs Fondations. Une fois tous les défis réalisés, l'accès complet est accordé dans un délai de 24 à 48 heures. Le processus est relativement long car il nécessite de jouer dans plusieurs modes de jeu (Clash d'équipes, Rush, Rivals…), de marquer et d'effectuer des passes décisives, mais aussi de compléter des DCE. Il faudra donc farmer pour le débloquer, si vous faites partie des malchanceux qui ne peuvent pas y accéder tout de suite. Voici la liste communiquées par EA Sports :

  • Terminez On se centre sur la formation pour débloquer Premiers rêves.
  • Terminez Premiers rêves pour débloquer Prendre du galon.
  • Terminez Prendre du galon

objectif-debloque-marche-transferts-fc27

Conseils pour débloquer le Marché rapidement

  • Variez vos modes de jeu : n'hésitez pas à alterner entre Clash d'équipes, Rivals et Rush pour progresser dans plusieurs objectifs simultanément.
  • Optimisez vos passes décisives : utilisez des modes faciles comme Clash d'équipes pour accumuler rapidement des assists.
  • Complétez des DCE simples : privilégiez les groupes basiques pour valider rapidement la condition SBC.
  • Suivez vos progrès : n'oubliez pas que les groupes se débloquent uniquement après avoir complété les précédents.

marche-transferts-fc27

Vous avez toutes les clés pour débloquer rapidement le Marché des transferts dans FC 27. Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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